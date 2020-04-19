Fakirler koronadan ölsün diyerek deniz keyfi yapan 4 kişi serbest kaldı Fakirler koronadan ölsün diyerek deniz keyfi yapan 4 kişi serbest kaldı Bursa'nın Gemlik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen denize giren bu anları kayda alıp kaydettikleri videoda da fakirler koronadan ölsün diyerek dalga geçen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Fakirler koronadan ölsün diyerek deniz keyfi yapan 4 kişi serbest kaldı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen denize giren bu anları kayda alıp kaydettikleri videoda da fakirler koronadan ölsün diyerek dalga geçen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

4 arkadaşa sokağa çıkma yasağına uymadıkları için 3 bin 150'şer TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, dün öğlen saatlerinde Kurşunlu Mahallesi'ne bağlı Kumsaz Sahili'ne giden Sabri Y., Murat A., Erbil S., ve Samet Y., burada bir süre eğlenip, ardından denize girdi. 4 kişi o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde 4 kişinin 'fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize atladıkları görüldü. Tepki toplayan görüntülerin ardından Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 4 kişi gözaltına alındı. 4 arkadaşa emniyetteki işlemlerinin ardından sokağa çıkma yasağına uymadıkları için Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre kişi başı 3 bin 150 TL ceza kesildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen 4 kişi, 'halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan hakim karşısına çıktı. Şüpheliler, verdikleri ifadelerinde pişman olduklarını ve videoyu ise eğlence amaçlı çektiklerini belirtti. 4 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA