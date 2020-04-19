"Fakirler koronadan ölsün" diyerek deniz keyfi yapan 4 kişi serbest kaldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› "Fakirler koronadan ölsün" diyerek deniz keyfi yapan 4 kişi serbest kaldı - Haberler
Gemlik, Bursa, Güncel

"Fakirler koronadan ölsün" diyerek deniz keyfi yapan 4 kişi serbest kaldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen denizde video çekerek "fakirler koronadan ölsün" diyerek dalga geçen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

19.04.2020 18:47 | Son Güncelleme: 19.04.2020 18:47

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen denizde video çekerek "fakirler koronadan ölsün" diyerek dalga geçen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 4 arkadaşa sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için kişi başı 3 bin 150'şer TL olmak üzere 12 bin 600 lira ceza kesildi.

Dün öğlen saatlerinde Kurşunlu Mahallesi'ne bağlı Kumsaz Sahili'ne giden Sabri Y., Murat A., Erbil S., ve Samet Y., burada bir süre eğlenip, ardından denize girdi. 4 kişi o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde 4 kişinin 'fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize atladıkları görüldü. Tepki toplayan görüntülerin ardından Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 4 kişi gözaltına alındı. 4 arkadaşa emniyetteki işlemlerinin ardından sokağa çıkma yasağına uymadıkları için Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre kişi başı 3 bin 150 TL ceza kesildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen 4 kişi, 'halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan hakim karşısına çıktı. Şüpheliler, verdikleri ifadelerinde pişman olduklarını ve videoyu ise eğlence amaçlı çektiklerini belirtti. 4 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'de koronadan 127 kişi daha vefat etti! Can kaybı 2017 oldu Haberler
Türkiye'de koronadan 127 kişi daha vefat etti! Can kaybı 2017 oldu
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir Haberler
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil Haberler
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara 'bahar' uyarısı Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Dünya salgından kurtulunca savaşa gidebilir! Trump, Çin'i tehdit etti Haberler
Dünya salgından kurtulunca savaşa gidebilir! Trump, Çin'i tehdit etti
Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı
Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza...
İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü
İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var
Kaka Leite'den Fatih Terim itirafı: 8 yıl önce Terim'le görüştüm, G.Saray'a gelecektim
Kaka Leite'den Fatih Terim itirafı: 8 yıl önce Terim'le görüştüm, G.Saray'a gelecektim
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu
İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Rize'de anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi görüntülendi
Rize'de anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi görüntülendi
İmamoğlu'na 'Seni paramparça edeceğim' diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi
İmamoğlu'na "Seni paramparça edeceğim" diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Robeto Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede
Robeto Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muhammet Emin Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Ece Erken Muazzez Abacı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Tamer Tuna Ergin Ataman Ivan Obradovic Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: "Fakirler koronadan ölsün" diyerek deniz keyfi yapan 4 kişi serbest kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 19:14:15. #1.14#
title