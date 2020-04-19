'Fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize giren 4 kişi serbest
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'Fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize giren 4 kişi serbest

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, sokağa çıkma yasağına uymayıp, 'fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize giren ve o anları sosyal medyadan paylaşan 4 kişi, polis ekiplerince dün gözaltına alındı.

19.04.2020 18:01 | Son Güncelleme: 19.04.2020 18:01
'Fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize giren 4 kişi serbest

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, sokağa çıkma yasağına uymayıp, 'fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize giren ve o anları sosyal medyadan paylaşan 4 kişi, polis ekiplerince dün gözaltına alındı. Sokağa çıkma yasağına uymadıkları için 3 bin 150'şer TL ceza kesilen 4 arkadaş, bugün hakim karşısına çıktı. 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlanmasının ardından Bursa'da sessizliğe büründü. Ancak vatandaşlardan bazıları sokağa çıkma yasağına uymadı. Dün öğlen saatlerinde Gemlik'in Kurşunlu Mahallesi'ne bağlı Kumsaz Sahili'ne giden Sabri Y., Murat A., Erbil S., ve Samet Y., burada bir süre eğlenip, ardından denize girdi. 4 kişi o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde 4 kişinin 'fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize atladıkları görüldü. Tepki toplayan görüntülerin ardından Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 4 kişi gözaltına alındı. 4 arkadaşa emniyetteki işlemlerinin ardından sokağa çıkma yasağına uymadıkları için Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre kişi başı 3 bin 150 TL ceza kesildi.Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 4 kişi, 'halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan hakim karşısına çıktı. Şüpheliler, verdikleri ifadelerinde pişman olduklarını ve videoyu ise eğlence amaçlı çektiklerini belirtti. 4 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

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