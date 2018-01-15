Fakir Kebabı"Nın İştah Kabartan Yükselişi

ÖZGÜR AYAYDIN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 20 yıl öncesine kadar "fakir kebabı" olarak nitelendirilen ciğer kebabı, yöre halkının ve ziyaretçilerin gözde lezzetine dönüştü.

Binlerce tarih ve kültür varlığına sahip Güneydoğu, bünyesinde barındırdığı farklı kültürler sayesinde zengin mutfağıyla da ziyaretçilerinin büyük beğenisini alıyor. Damak çatlatan lezzetler arasında yer alan ciğer kebabı, son yıllarda gördüğü büyük ilgi sonucunda lokantalardaki menülerin ilk sırasına yerleşti.

İlk tercih edilen yemek oldu

Eskiden düşük gelirlilerin zorunlu tercihi olduğu için yöre halkının kendi arasında "fakir kebabı" olarak isimlendirdiği ciğer kebabı, hızlı nüfus artışı, kentleşme, tüketim alışkanlığının değişimi ile ciğerin bol miktarda vitamin ve mineral içerdiğine ilişkin uzman görüşünün sıkça gazete ve televizyonlarda haber olarak yer almasının ardından artan talebe bağlı olarak gözde lezzet oldu.

Yöre insanın yanı sıra Güneydoğu'daki tarihi ve kültürel mekanları görmeye gelen ziyaretçiler de yemekte ilk tercihini ciğer kebabından yana kullanıyor.

10 bini aşkın kişi çalışıyor

Eskiden sadece bir kaç kişinin seyyar tezgahta satışa sunduğu bu kebap çeşidinin son yıllarda ilk tercih edilen yemek olması dolayısıyla Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin ve Batman başta olmak üzere bölge genelinde bini aşkın ciğer salonu açıldı. Bu salonlarda 10 bini aşkın kişi çalışırken, müşterilerinin ciğer kebabına ilgisi sayesinde geliri artan işletmecilerin yüzü gülüyor.

Daha gün aydınlanmadan mangal ateşini közleyen kebapçılar, kahvaltı yapmak için gelen müşterilerine ciğer kebabı servisine başlıyor. Öğle ve akşam yemeklerinde de tercih edilen ciğer kebabı, gece yarısına kadar müşterilere sunuluyor. Bölgede günlük yaklaşık 15 ton ciğer, kebap olarak tüketiliyor.

Ramazan ayında da çoğu kişi iftar ve sahurda bu kebap çeşidini yemeyi tercih ediyor. Artık lüks restoranlar da müşterilerden gelen talep üzerine menüsüne ciğer kebabını dahil etti.

Talep artışı dolayısıyla bazı dönemlerde yörede ciğer bulmakta sıkıntı yaşayan kebapçılar, ihtiyaçlarını Balıkesir ve Konya'dan getirilen ciğerlerle gideriyor.

"Et kebabın yarı fiyatına satardık"

Tarihi Sur ilçesinde ciğer salonu işletmecisi Mehmet Cengiz (68), 48 yıldır ciğer kebabı sattığını söyledi.

Eskiden sadece 4-5 kişinin seyyar tezgahta ciğer kebabı sattığını belirten Cengiz, "Geliri düşük olanlar da kimse görmesin diye gizlice yerdi. Talep olmadığı için çoğu zaman ciğer çöpe atılırdı. O dönem et kebabının yarı fiyatına satardık. Şimdi çok yoğun talep var. Bölgede şimdi bini aşkın salon var." ifadelerini kullandı.

"Talep artınca fiyatı da yükseldi"

İşletmeci Vedat Günaydın ise baba mesleği olarak başladığı işini 38 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Eskiden ciğer kebabını müşterilerin tercih etmediğini, bu nedenle çoğu zaman çöpe atıldığını anlatan Günaydın, "Diyarbakır'da ciğer kebabı satanlar çok azdı. Talep olmadığı için ciğer çöpe dökülürdü, kimse yemezdi. Talep artınca fiyatı da et ızgaralarıyla eşit oldu. Bölgede ciğer kebabı en gözde yemek haline geldi. Son dönemde bölgeyi gezmeye gelen gelen yerli ziyaretçiler de çoğunlukla ciğer kebabı yiyor. Ciğer kebabı, adeta bölgemiz ile özdeşleşti." dedi.

"Yaklaşık 20 bin kişi çalışıyor"

Yoğunlaşan talep üzerine Diyarbakır'da ikinci şubeyi açtıklarını vurgulayan Günaydın, bu işletmelerin bölgede istihdama büyük katkı sunduğunu kaydetti.

İki şubelerinde 70 personelin çalıştığını aktaran Günaydın, "Bu salonların her biri adeta fabrika niteliğindedir. Bölgede bini aşkın ciğer salonunda yaklaşık 20 bin kişi çalışıyor. Küçük işletme gibi görünüyoruz ama istihdamda büyük katkımız var." diye konuştu.

"Eskiden fakirler yerdi şimdi zenginler yiyor"

48 yıldır kebapçılık yapan Halim Eliş (70) ise yaklaşık 25 yıl öncesine kadar tezgahta satış yaptığını, müşteri sayısının artması üzerine işyeri açtığını söyledi.

Geçmişte ciğer kebabının, et ızgara çeşitlerinin yarı fiyatına satıldığını kaydeden Eliş, "Eskiden fakirler yerdi şimdi zenginler yiyor. Ciğer kebabının porsiyonu Diyarbakır'da 15-30 lira arasında satılıyor. O tarihte Diyarbakır'da 6-7 kişi ancak satardı. Şimdi bölgede bini aşkın yerde satılıyor. Diyarbakır'ı gezmeye gelen ziyaretçiler de en çok ciğer kebabı tercih ediyor." şeklinde konuştu.

"Yemeye devam edeceğiz

Kahvaltıda ciğer kebabı tercih eden Muzaffer Kamçı (32), ciğer kebabını çok sevdiğini vurgulayarak, "Bölge insanı sabah uyandığında aklına ciğer kebabı geliyor. Ciğer kebabından vazgeçemiyoruz. Fiyatı ne kadar yükselirse yükselsin ciğer kebabını yemeye devam edeceğiz. Porsiyonu 30 lira da olsa yemeye devam edeceğim." dedi.

"Yemeyi çok seviyorum"

Öğretmen Elif Bakır, öğlen arası staj yapan öğrencilerle ciğer kebabı yemeyi tercih ettiğini belirterek, "Ciğer kebabı yemeyi çok seviyorum. Zaman zaman sabah kahvaltısında ciğer kebabı yiyoruz ancak 3 öğün de satılıyor. Haftada en az bir kez ciğer kebabı yiyorum." ifadesini kullandı.

"Hamburger yerine ciğer kebabını tercih ediyoruz"

Salih Batmaz (58) da gençlik yıllarında ciğer yemeyi tercih etmediklerini vurgulayarak, "O dönem ciğere talep yoktu, talep artınca güzel restoranlar açıldı. Eskiden düşük gelirliler şimdi ise gelir seviyesi yüksek olanlar yiyor." şeklinde konuştu.

Yıldız Timurtekin (18) bölge gençlerinin ciğer kebabını sevdiğini belirterek, "Hamburger yerine ciğer kebabını tercih ediyoruz." dedi.