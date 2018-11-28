"Fakir Gelin İstiyorum" Diyen Seda Sayan'a Oğulcan'dan Jet Yanıt: Aşık Olduğum Kadınla Evleneceğim

Geçtiğimiz günlerde 'Şule ile Vitrindekiler' programına konuk olan Seda Sayan, oğlunun evlenmesini çok istediğini söyleyerek "Oğluma fakir bir kızla evlen. Sende görsün, sende yaşasın." dedi. Annesinin bu sözlerine Oğulcan'dan yanıt gecikmedi. Oğulcan, "Ben aşık olduğum kadınla evleneceğim." diyerek konuya son noktayı koydu.

"BEN AŞIK OLDUĞUM KADINLA EVLENECEĞİM"

Seda Sayan'ın "Oğluma fakir bir kızla evlen. Sende görsün, sende yaşasın. Birine bir faydan olsun" diyorum açıklamasına oğlu Oğulcan son noktayı koydu. Dün akşam bir ödül törenine katılan Oğulcan, çıkışta annesinin sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Annem evlenmemi istiyor da tabi ki aşık olduğum biriyle evlenmemi istiyor. Onun oradaki mantığı çok başka, onu ben de anlamadım neden öyle dedi. 'Aşık olduğun biriyle evlen' diyor. Sonra 'fakir biriyle evlen' diyor… 'Fakir' dediği durumu olmayan hani her şeyi benle yaşayıp heyecanlanan biri olsun istiyor ama ben aşık olduğum kadınla evleneceğim."

"OĞULCAN'A FAKİR GELİN BULACAĞIM"

Oğulcan'ın çok vicdanlı olduğunu da sözlerine ekleyen Seda Sayan, gelininin de vicdanlı biri olmasını istediğini dile getirdi. Oğluna fakir bir kız bulacağını söyleyen Sayan, "Oğulcan'a evleneceği kızla ilgili fikirler veriyorum" diyerek nasıl bir gelin istediğini anlattı.