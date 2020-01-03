Fakir evleri ziyaret edildi
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Fakir evleri ziyaret edildi

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, ilçede fakir vatandaşları ziyaret ederek, gıda kolisi dağıttı.

03.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:27
Fakir evleri ziyaret edildi

'nın İlçesi Kaymakamı Halil İbrahim , ilçede fakir vatandaşları ziyaret ederek, gıda kolisi dağıttı.


İlçenin Beğre Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret ederek gıda kolisi dağıtan Kaymakam Köroğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Kaymakam Köroğlu, ihtiyaç halinde gerekli her türlü desteğin verileceğini ve vatandaşların her zaman yanında olunacağını belirtti. - MALATYA

Kaynak: İHA
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