Fakir daha da fakirleşti; Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa ikincisi
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Fakir daha da fakirleşti; Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa ikincisi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2018 yılında 2017’ye göre ülkedeki yoksullar daha da yoksullaşırken zenginler daha da zenginleşti.

05.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:13
Fakir daha da fakirleşti; Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa ikincisi

'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2018 yılında 2017'ye göre ülkedeki yoksullar daha da yoksullaşırken zenginler daha da zenginleşti.


2018 yılında en düşük gelire sahip, "ilk yüzde 20" olarak adlandırılan grubun payı bir önceki yıla göre 0.2 puan azalarak yüzde 6.1'e düştü. Aynı dönemde en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun payı 0.2 puan artarak yüzde 47.6'ya yükseldi. 2017 yılında Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde 'da ikinci sırada yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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