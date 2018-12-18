"Fakir Birisiyle Olmam" Diyen Özge Ulusoy, Zengin İş Adamı Faruk Çolakoğlu'yla Aşk Yaşıyor
"Fakir birisiyle olmam" diyen manken Özge Ulusoy, iş adamı Faruk Çolakoğlu'yla aşk yaşıyor.
İki ay önce İsveçli bankacı Joaquim Lundholm ile yollarını ayıran Özge Ulusoy, yeni bir aşka yelken açtı. Ulusoy, iddiaya göre gönlünü iş adamı Faruk Çolakoğlu'na kaptırdı.
"FAKİR BİRİSİYLE OLMAM" DEMİŞTİ
Geçen yıl bir söyleşide "Fakir bir adamla birlikte olmam" imasında bulunan Özge Ulusoy, sözünün arkasında durdu. Özge Ulusoy, iddiaya göre şimdi de iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşıyor.
İLK SİNYALİNİ İSPANYA'DA VERDİ
Özge Ulusoy, aşkın ilk sinyalini gittiği İspanya'da verdi. Özge Ulusoy'un fotoğraflarını çeken de ünlü iş adamı Faruk Çolakoğlu olduğu iddia edildi. Güzel mankenin fotoğraflarında kalp emojisini kullanması ise bu iddiaları güçlendirdi.
"YENİ AŞKINI GİZLİ TUTMAYA ÖZEN GÖSTERİYOR"
2. Sayfa'da yer alan habere göre geçen gün Barcelona'daki paylaşımlarıyla kalbinin boş olmadığını ima eden Özge Ulusoy, yeni aşkını gizli tutmaya özen gösteriyor.
SÖZÜNÜN ARKASINDA DURDU
Geçen yıl bir söyleşide "Fakirle birisiyle olmam" imasında bulunan 36 yaşındaki model, son ilişkisiyle sözünün arkasında durduğunu kanıtladı.
TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN AİLESİNİN VELİAHTI
Özge Ulusoy, iddiaya göre gönlünü Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri olan Çolakoğlu Ailesi'nin veliahtlarından Faruk Çolakoğlu'na kaptırdı.
FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Tv8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programı Özge Ulusoy'un yeni sevgilisi iş adamı Faruk Çolakoğlu ile Barcelona tatilindeki fotoğrafına ulaştı.
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Hadi fakırler yorum yapalım :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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FAKİR güneydoguya gider pkk le savaşır FAKİR çalışır ülke ekonomisi için yapabilecegi fedakarlıgın hepsini yapar. Grekirse tankların önüne çıkar ülkenin tüm zor zamanında devletinin yanında kayıtsız şartsız durur. Bunlara istinaden ŞERF ve ONUR GURUR timsalidir FAKİR. sen kimsinki veledizina FAKİR senle olsun ....Cevap Yaz Yayından Kaldır
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imanın 6. şartı zengini seveceksinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BU ZENGİNLERDE TAM SALAK MADEM SENİNLE PARAN İÇİN BİRLİKTE FAKİRLERİ TERCİH ET ELDEN ELE DOLAŞAN GÜZELLİKTEN MİDENDEMİ BULANMIYOR. GERÇİ SİZDE MİDE YOKKİ. OLSA KİMLE NİYE BİRLİKTE OLDUĞUNU BİLE BİLE O KADINLA OLMASSINIZ.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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sen kurban ol fakirliğe edepsiz kızCevap Yaz 3 Yayından Kaldır