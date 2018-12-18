"Fakir Birisiyle Olmam" Diyen Özge Ulusoy, Zengin İş Adamı Faruk Çolakoğlu'yla Aşk Yaşıyor

İki ay önce İsveçli bankacı Joaquim Lundholm ile yollarını ayıran Özge Ulusoy, yeni bir aşka yelken açtı. Ulusoy, iddiaya göre gönlünü iş adamı Faruk Çolakoğlu'na kaptırdı.

"FAKİR BİRİSİYLE OLMAM" DEMİŞTİ

Geçen yıl bir söyleşide "Fakir bir adamla birlikte olmam" imasında bulunan Özge Ulusoy, sözünün arkasında durdu. Özge Ulusoy, iddiaya göre şimdi de iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşıyor.

İLK SİNYALİNİ İSPANYA'DA VERDİ

Özge Ulusoy, aşkın ilk sinyalini gittiği İspanya'da verdi. Özge Ulusoy'un fotoğraflarını çeken de ünlü iş adamı Faruk Çolakoğlu olduğu iddia edildi. Güzel mankenin fotoğraflarında kalp emojisini kullanması ise bu iddiaları güçlendirdi.

"YENİ AŞKINI GİZLİ TUTMAYA ÖZEN GÖSTERİYOR"

2. Sayfa'da yer alan habere göre geçen gün Barcelona'daki paylaşımlarıyla kalbinin boş olmadığını ima eden Özge Ulusoy, yeni aşkını gizli tutmaya özen gösteriyor.

SÖZÜNÜN ARKASINDA DURDU

Geçen yıl bir söyleşide "Fakirle birisiyle olmam" imasında bulunan 36 yaşındaki model, son ilişkisiyle sözünün arkasında durduğunu kanıtladı.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN AİLESİNİN VELİAHTI

Özge Ulusoy, iddiaya göre gönlünü Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri olan Çolakoğlu Ailesi'nin veliahtlarından Faruk Çolakoğlu'na kaptırdı.

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Tv8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programı Özge Ulusoy'un yeni sevgilisi iş adamı Faruk Çolakoğlu ile Barcelona tatilindeki fotoğrafına ulaştı.