Fakıbaba: Yanıldıklarını Mutlaka Sonunda Anlayacaklar

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasındaki gerilimi değerlendirirken, "Son yapılan açıklamalara baktığımızda, sadece bir devlet, bir devlete kafa tutmakta ve bölgeyi karıştırmakta hiçbir tehlike görmemektedir. Neden? Sadece ve sadece kendi çıkarı için. Dünya böyle değil, yanılıyorlar. Yanıldıklarını mutlaka sonunda anlayacaklardır" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından bir otelde düzenlenen 'Türkiye-Afrika Ekonomi Formu' programına katıldı. Afrikalı bakan, büyükelçi ve iş insanlarının katıldığı programda konuşan Bakan Fakıbaba, Afrika'nın dünya nüfusunun yüzde 15'ine, tarıma elverişli arazinin de yüzde 25'ine sahip olmasına karşın, küresel ekonomideki payının yüzde 3 civarında olduğunu belirtti.

'KABADAYILIK YAPAN ÜLKELERİN SAYISI AZALACAKTIR'

Fakıbaba, konuşmasında ABD ile İran arasında yaşanan gerileme de değindi. Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Afrika'nın önemini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, dünya gerçekten 5'ten büyüktür. Afrika gibi değerli ülkeler var ki bu ülkelerin söz sahibi olmaması herkesi ve bütün dünyaya üzmektedir. Bugünlerde 1 bile, bu dünyaya kafi gelmektedir. Son yapılan açıklamalara baktığımızda, sadece bir devlet, bir devlete kafa tutmakta ve bölgeyi karıştırmakta hiçbir tehlike görmemektedir. Neden, sadece ve sadece kendi çıkarı içindir. Dünya böyle değil, yanılıyorlar. Yanıldıklarını mutlaka sonunda anlayacaklardır. Bakın artık Afrika özgürlüğüne kavuştu. Türkiye gibi kendine kardeşçe davranan ülkeler olduysa, dünyada artık kabadayılık yapan ülkelerin sayısı azalacaktır ve gittikçe o 1 de kaybolacaktır."

DÜNYAYI SİYASİ, İKTİSADİ VE SOSYAL KRİZLER BEKLİYOR

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, 2050 yılına kadar küresel tarımsal hasılanın yüzde 60 oranında artırılması gerektiğini, bunun gerçekleşmemesi durumunda dünyayı, siyasi, iktisadi ve sosyal krizlerin beklediğini kaydetti. Fakıbaba, şöyle dedi:

"Dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyarı aşması, önümüzdeki süreçte en fazla nüfus artışının Sahraaltı Afrika'da yaşanması beklenmektedir. Dünya nüfusunu beslemek için kullanılan tarım alanı; 1,4 milyar hektar civarında ve her yıl yaklaşık 12 milyon hektar arazi çeşitli nedenlerle tarım dışına çıkmaktadır. Bu veriler doğrultusunda 2050'ye kadar küresel tarımsal hasılanın yüzde 60 oranında artırılması gerekmekte; aksi takdirde dünyanın çok büyük siyasi, iktisadi, sosyal ve insani krizlerle karşı karşıya kalması kaçınılmaz olacaktır."

- Konya