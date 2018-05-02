Fakıbaba, Tarım Desteklerine İlişkin Soru Önergesini Yanıtladı

Tarım sektörüne sağlanan devlet desteğinin son yıllarda giderek arttığı ve çeşitlendiği, bu kapsamda 2002 yılında 1,8 milyar lira olan, 2017 yılında 12,8 milyar liraya ulaşan toplam tarımsal desteğin, 2018 yılında ise 14,5 milyar lira olarak planlandığı bildirildi.