Fakıbaba'dan İnce'ye Mazot Yanıtı

Fakıbaba, İnce'nin mazot açıklamasıyla ilgili, "Çiftçimizin kullandığı mazot bedelinin yarısının devlet tarafından karşılandığı konusunda yaptığı açıklamalar, konu hakkında bırakın yetersizliği, hiçbir bilgiye sahip olmadığını göstermektedir." dedi.