Fakıbaba'dan İnce'ye Mazot Yanıtı

Fakıbaba, İnce'nin mazot açıklamasıyla ilgili, "Çiftçimizin kullandığı mazot bedelinin yarısının devlet tarafından karşılandığı konusunda yaptığı açıklamalar, konu hakkında bırakın yetersizliği, hiçbir bilgiye sahip olmadığını göstermektedir.

Fakıbaba'dan İnce'ye Mazot Yanıtı

Fakıbaba, İnce'nin mazot açıklamasıyla ilgili, "Çiftçimizin kullandığı mazot bedelinin yarısının devlet tarafından karşılandığı konusunda yaptığı açıklamalar, konu hakkında bırakın yetersizliği, hiçbir bilgiye sahip olmadığını göstermektedir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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