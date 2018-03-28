Fakıbaba: "Bizim de Hatalarımız Olmuştur Ama Hatalarımızı Düzeltmek de Bizim Görevimizdir"
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklamaları MARDİN - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Mardin AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklamaları MARDİN - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Mardin AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Fakıbaba burada açıklamalarda bulundu.