Fakıbaba: "Biz Birlikte, Allah'ın İzniyle Türkiye'yiz"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "1970'li yıllarda üniversitelerde 'kahrolsun faşizm' denilirdi, Amerikan bayrakları yırtılırdı. Şimdi bayraklar sınırlarımızda arkadaşlar. Bayrakları sınırlarımıza çekenler de belli. O tarihin 'faşizm kahrolsun' diyen insanları, şimdi gönderlere bayrak çekiyorlar. Bunlar Türkiye'ye hiçbir şey yapamaz." dedi.

Fakıbaba, Gaziantep'te bir otelde düzenlenen "Şanlıurfa Dernekleriyle Buluşma" programında yaptığı konuşmada, Şanlıurfalılarla gurur duyduğunu söyledi.

Şanlıurfalılar'ın bulundukları her şehre katkıda bulunduklarını vurgulayan Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Hep o şehirde bir üretim içerisindeler. Hep o şehirde 'biz ne yapabiliriz de bu şehre katkıda bulanabiliriz' diye çaba sarf ediyorlar. Bu bağlamda yürekten sizlere teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimi özellikle bu ili yöneten çok değerli büyükşehir belediye başkanımız, valimiz, milletvekillerimiz, il başkanımız, vallahi hiçbir zaman onlar, Gaziantepli ve Şanlıurfalıyı ayırmadılar."

"Biz Gaziantep'i ile Şanlıurfa'sı ile Mardin'i ile Diyarbakır'ı ile Manisa'sı ile Aydın'ı ile Sinop'u ile Türkiye'yiz." diyen Fakıbaba, "Etrafımız hep ateş çemberi. Burada Kürt'ü var, Türk'ü var, Arap'ı var. Ne kadar güzel değil mi? Bundan güzel zenginlik olabilir mi? Ama bu zenginliği elimizden almak isteyen insanlar var. Bizim bu birlik beraberliğimiz, Şanlıurfalıların Gaziantep'e sahip çıkması, Türkiye'ye sahip çıkması, o asılan bayrakları üzerlerine çarpacak en büyük hamle olacaktır arkadaşlar." ifadesini kullandı.

Fakıbaba, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Şanlıurfalı sivil toplum kuruluşlarına selamları olduğunu belirterek, Şimşek ve Gül'ün de toplantıya katılmayı çok istediğini ancak yoğun programları nedeniyle "selam ve hürmetlerini" kendisiyle gönderdiklerini aktardı.

"Biz birlikte, Allah'ın izniyle Türkiye'yiz"

Gaziantep ile Şanlıurfa'nın zengin bir mutfağa sahip olduğunu belirten Fakıbaba, şunları söyledi:

"Genelde baktığımızda zaman Gaziantep'in sorunu, Diyarbakır'ın sorunu, Şanlıurfa'nın sorunu aynı arkadaşlar. Aynı coğrafyadayız. Bereketli illerde oturuyoruz. İnsanlarımız aynı, kültürümüz aynı. Büyükşehir belediye başkanımıza takılıyorum. Tırnaklı ekmeğimizi de almışlar elimizden. İsota karışmayın bari. Değil mi? Buradan isota karışmama sözünü aldım. Kültürümüz bu. Çiğ köftesi, lahmacunu, mercimekli pilavı hepimizin yaptığı şeyler bunlar. Ben Gaziantep ile de gurur duyuyorum. Şanlıurfa ile de Diyarbakır ile de... Biz birlikte Güneydoğu'yuz ve biz birlikte Allah'ın izniyle Türkiye'yiz. Bizim birlik beraberliğimiz olduğu müddetçe bize Allah'tan başka hiç kimsenin gücü yetmeyecektir."

Fakıbaba, Suriye sınırda yaşanan olaylara da değinerek, şunları kaydetti:

"Dünyaya bakıyorum. 1970'li yıllarda üniversitelerde 'kahrolsun faşizm' denilirdi, Amerikan bayrakları yırtılırdı. Şimdi bayraklar sınırlarımızda arkadaşlar. Bayrakları sınırlarımıza çekenler de belli. O tarihin 'faşizm kahrolsun' diyen insanları şimdi gönderlere bayrak çekiyorlar. Bunlar Türkiye'ye hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Allah'ın izniyle biz birlik beraberlik içinde olduğumuz müddetçe, bize Allah'tan başka bir gücün gücü yetmez. Ama Allah bizim bu birlik beraberliğimizi bozmasın. Ben sizin bir kardeşiniz ve arkadaşınız olarak her zaman emrinizdeyim, her zaman yanınızdayım. Sizin tırnağınıza bir şey gelse benim kalbime gelir. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Biz AK Parti hükümetleri olarak emin olun bütün insanlara çok saygı duyuyoruz. Bundan emin olmanızı istiyorum."