Fakıbaba, Bakanlık Çalışanlarıyla Vedalaştı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlığın, beslenme ve gıda güvenilirliği gibi hayati konularda görev yaptığını belirterek "Ülke tarımının önünün açık olduğuna ve önümüzdeki dönemin daha büyük başarılara imza atılacağı bir dönem olacağına inanıyorum. Yeni Bakanımızın öncülüğünde sizlerin yoğun gayretleriyle bu başarıların sağlanacağına inancım tamdır. Böylelikle ekonomimiz, önümüzdeki dönemde dünyanın 10 büyük ekonomisi içerisinde yer alacaktır." dedi.

Vedalaşma programında bir konuşma yapan Fakıbaba, görevi devraldığından bu yana yaklaşık bir yıldır Bakanlık çalışanlarıyla geceli gündüzlü yoğun bir çalışma içerisinde olduklarına işaret ederek "75 bin kişilik bir ekiple, görev yaptığım süre zarfında çok büyük emekler verdik. Ben sizleri, hep büyük bir ailenin parçası olarak gördüm. Takım ruhunun önemine inanan birisi olarak söylüyorum. Bu dönemde; 250 bin düve projesi, 300 koyun projesi, örnek köy projesi, ucuz et uygulaması, Sudan'dan arazi kiralama projesi gibi ülke tarımının geleceği açısından önemli olan projeleri başlattık. Önceden başlatılmış çalışmaları da geliştirerek devam ettirdik. Bu çalışmalarımızı, sizlerle beraber ekip olarak takım halinde ortaya koyduk. Bu bakımdan mesai mefhumu gözetmeden, gayretle, azimle çalışan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.

Bakanlık uygulamalarının kaliteli, verimli ve azami faydayı ortaya çıkaracak şekilde sürdürülmesinin önemine vurgu yapan Fakıbaba, "Taşrada çalışan idarecilerimiz, veteriner hekimlerimiz, gıda mühendislerimiz, ziraat mühendislerimiz, su ürünleri mühendislerimiz, teknikerlerimiz, tarımsal üretim sürecinde çiftçinin bilinçlendirilmesi, daha üretken bir yapının ortaya çıkması için ciddi çalışmalar yürütüyorlar. Çiftçiyle, üreticiyle, yetiştiriciyle birebir temas halindeler. Eğer bugün tarım alanında ülke olarak birçok başarıya imza atmış isek, bu, sizlerin değerli çalışmaları, emekleri sayesindedir." dedi.

Bakan Fakıbaba, Bakanlıkların birleştirilmesiyle beraber yeni dönemde su ve orman konularının tarımla buluşmasının tarımsal çalışmaların dinamizm kazanması açısından önemli olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Ben, devraldığım bayrağı daha iyi bir noktaya taşımak için sizlerle beraber yoğun çalışmalar içerisinde oldum. Görevi devredeceğim Bekir Bey'in bu bayrağı daha ileriye taşıyacağına ve sizlerin gayretleriyle beraber çok daha başarılı bir dönem geçirileceğine yürekten inanıyorum."

Bakanlığın 81 milyonu doğrudan ilgilendiren, insan beslenmesi ve gıda güvenilirliği gibi hayati konularda görev yaptığı için önemli bir bakanlık olduğunu belirten Fakıbaba "Bakanlığımız, ülkemiz ve insanımız için önemli bir bakanlık. Son 15 yılda ortaya konan çalışmalar, hayata geçirilen projelerle tarımda ülke olarak önemli bir noktaya geldik. Bitkisel ve hayvansal üretimde ilerlemeler sağladık. Önümüzdeki yeni hükümet sistemiyle beraber, süregelen başarı grafiğinin güçlendirilerek sürdürüleceğine inanıyorum. Dolayısıyla ülke tarımının önünün açık olduğuna ve önümüzdeki dönemin daha büyük başarılara imza atılacağı bir dönem olacağına inanıyorum. Yeni Bakanımızın öncülüğünde sizlerin yoğun gayretleriyle bu başarıların sağlanacağına inancım tamdır. Böylelikle ekonomimiz, önümüzdeki dönemde dünyanın 10 büyük ekonomisi içerisinde yer alacaktır." dedi.

Fakıbaba, konuşmasının sonunda, bir yıl boyunca Bakanlık çalışanlarıyla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek helallik istedi.

Programın sonunda Bakan Fakıbaba'ya personel tarafından çiçek ve hediye takdim edildi.