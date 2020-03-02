"Faizsiz yatırım sistemi katlanarak büyümeye devam ediyor"

02.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:28

Ev almak için nakit parası olmayan ve bankadan faiz ile kredi çekmek istemeyenlerin tercih ettiği 'faizsiz yatırım sistemi' giderek daha çok ilgi görmeye başladı. Faizle ev almak istemeyen ve faiz geri ödemesinin çin gerekli masrafın ve faiz geri ödemesinin ciddi bir oran tutmasından dolayı vatandaşların tercih ettiği sistem olan faizsiz ev alma sistemi katlanarak büyümeye devam ediyor.



Türkiye'de konut maliyetlerinin yüksek olması ve kredi ile alınan konutlarda bir de faiz baskısı nedeniyle vatandaşların tercih ettiği "faizsiz ev alma sistemi" her geçen gün vatandaşlar tarafından daha fazla tercih edilir hale geldi. Kredili sistemin tam olarak ihtiyacı karşılamadığı ve yüksek maliyet doğurduğu için ev ve araba almak için faizsiz yatırım sistemini" tercih edilmeye başladı. Peşinat zorunluluğu olmadığı için de vatandaşların tercih ettiği sistem son zamanlarda yoğun talebe yetişmeye çalışıyor. 1991 yılında Türkiye'yi faizsiz ev ve araba alma ile tanıştıran "faizsiz yatırım sistemi" son yıllarda iyice etkisini artırmaya başladı.



Sistem ile ilgili olarak görüşlerini açıklayan Vizyon Evim Genel Müdürü Şahin Aygün, faizsiz olması, konut finansman maliyetinin daha düşük olması, bireysel ve esnek bir ödeme yapısına sahip olması, kira öder gibi ev sahibi olunması, finans işlemlerinin kolay ve kısa sürede tamamlanması gibi nedenlerden dolayı insanların tercih ettiği bu sistem piyasada etkinliğini giderek artırdığını dile getirdi. Aygün, "1991 yılında başlayan bir serüvenden bahsediyoruz. Tabi reel sektör içerisinde çok küçük bir pasta payından bahsediyoruz. Fakat son üç yıldır sektörde çok ciddi bir büyüme var. Faizsiz yöntemlerin bilinirliğinin artması kişilerin intiba göstermelerine olanak sağladı. Bilinirliğin artması ve güvenilirliğin pekişmesi sektörde büyümeyi beraberinde getirdi haliyle. Bu sektörün bugüne kadar hep fayda vermesi ve bu faydanın doğru aktarımı sektöre canlılık kazandırdı" şeklinde konuştu.



"Faizsiz ev alma sistemi ile 1 milyondan fazla aile konut sahibi olmuştur"



Aygün, "1 milyona yakın yapılmış ve satılamamış konut mevcut. Faiz oranlarının yüksek olması ve kişilerin maddi anlamda sıkıntı yaşamamak istemeleri bu konutların satışı önünde engel olmaktadır. Faizsiz finansman sistemi sayesinde kişiler ödeme güçlüğü yaşamadan, alacakları finansmanla dilediği yerden dilediği konutu ek maliyet olmadan alabileceğinden sektöre bir canlılık katacaktır. Bu yöntemler sayesinde amaçlanan ise inşaat sektöründeki durgunluğun giderilmesi ve herkesin ev sahibi olmasını sağlamaktır. 2017'de 27 binlerde olan faizsiz konut satışı, 2018'de yüzde 110 artışla 60 bin adede ulaştı. Faizsiz ev alma sistemi ile 1 milyondan fazla aile konut sahibi olmuştur. Bu veriler de gösteriyor ki emlak sektörü faizsiz ev alma sistemleri ile canlanmaya devam edecektir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA