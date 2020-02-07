07.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:56

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, faizsiz kredi desteğiyle hayvancılığa başlama fırsatı olduğunu söyledi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülerek 3 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan; Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla 'Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar' 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasında uygulanacak. İlgilenen üreticilere seslenen Müdür İbrahim Sağlam, üreticilerin düşük faiz ve yüksek kredi imkanları ile Hayvancılığa başlayabilecekleri belirtti.



Konu ile ilgili bir açıklama yapan İbrahim Sağlam, "Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Kararın belirtilen tarih aralığı için uygulamaya konmasıyla birlikte, üreticilerimiz uygun düşük faiz ve yüksek kredi limitleri sayesinde isterlerse ve aranan şartları sağladıkları takdirde hayvancılığa başlayabilecek veya mevcut işletmelerinde ölçek büyütebileceklerdir. Gerçek veya tüzel kişilerde aranacak aşağıda sayacağımız özellikleri sağlayan üreticilerimiz, yüzde 25 ve yüzde 75 oranlarında faiz indirimlerine ek olarak yüzde 10 faiz indiriminden de yararlanabilecek fakat toplamda uygulanacak indirim oranı yüzde 100'ü aşamayacaktır. Başta da belirttiğimiz gibi Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 3 yıl boyunca üretim konularına göre finansal destekte bulunacaklarını açıklamış olup başvurular Ziraat Bankası şubelerinden 2020 yılı sonuna kadar yapılabilecektir" dedi.



Faizsiz kredi desteğinin yapılacağı hayvancılık konularını açıklayan Sağlam, "Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği, Damızlık Düve Yetiştiriciliği, Büyükbaş Hayvan Besiciliği, Küçükbaş Hayvancılık, Arıcılık, Kanatlı Sektörü, Kanatlı Damızlık Sektörü, Su Ürünleri Sektörü ve Geleneksel Hayvansal Üretimlerdir. Üreticilerimizin bu desteklerden yararlanabilmeleri için, ilgili bankanın bulunulan yerdeki Şubesine gidilerek başvurularını şahsen yapmaları gerekmektedir. Gerçek kişilerden istenenler belgeler ; kimlik belgesi, çiftçi kayıt belgesi, bilançosu mevcut işletmelerin son 3 yıllık bilançoları, krediye karşılık teminat belgesi, tarımsal işletmenin kira kontratı ve tapu kaydıdır. Tüzel kişilerden istenenler ise ÇKS belgesi, ticaret sicil gazetesi, kayıtlı olunan odanın belgesi, vergi levhası, noter onaylı imza sirküleri, teminat belgeleri, yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu tarımsal işletme tapu kaydı, kira kontratıdır. IPARD kanalıyla hazırlanan projelerde sözleşme tutarının yüzde 75'ine kadar krediyi Ziraat Bankası karşılayacağını taahhüt etmiştir" şeklinde konuştu.



Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği üretimi konusunda kredi için verdiği sübvansiyon üst limit 25 milyon TL, damızlık ve düve yetiştiriciliğinde uygulanacak olan en üst kredi limiti 10 milyon TL, büyükbaş hayvan besiciliği için kredi üst limiti 10 milyon TL, küçükbaş Hayvancılıkta kredi üst limiti 15 milyon, kanatlı sektöründe uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 5 milyon TL, kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliğinde kredi üst limiti 10 milyon TL, su ürünleri sektörü için kredi üst limiti 10 milyon TL, geleneksek hayvansal üretimde kredi üst limiti 1 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. - SAMSUN

Kaynak: İHA