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Faizsiz konut ve araç teslimatlarında 30 yılın rekoru kırıldı

Türkiye'de araç ve konut pazarında önemli bir pazar payına sahip olan Eminevim'in uyguladığı faizsiz Elbirliği Sistemi, Haziran ayında yapılan konut ve araç teslimatlarıyla 30 yılın rekorunu kırdı ve bir ayda 2 bin 510 kişiyi ev ve araç sahibi yaptı.

Faizsiz konut ve araç teslimatlarında 30 yılın rekoru kırıldı
07.07.2020 11:51 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:55

Türkiye'de araç ve konut pazarında önemli bir pazar payına sahip olan Eminevim'in uyguladığı faizsiz Elbirliği Sistemi, Haziran ayında yapılan konut ve araç teslimatlarıyla 30 yılın rekorunu kırdı ve bir ayda 2 bin 510 kişiyi ev ve araç sahibi yaptı.

Türkiye'de 30 yıldır hizmet verdiği faizsiz Elbirliği Sistemi ile 165 bin kişiyi ev ve araç sahibi yapan Eminevim, yeni normalleşmenin başladığı Haziran ayında, son 30 yılın rekor teslimatına imza attı. Bugüne kadarki en yüksek aylık teslimatını Haziran ayında gerçekleştiren firma, bir ayda 2 bin 510 kişiyi ev ve araç sahibi yaptı ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla teslimatını yüzde 65 artırmış oldu. Yapılan bir aylık teslimatla ekonomiye 300 milyon TL'yi aşkın bir katkı sağlandığını ifade eden Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün, ulaşılan aylık teslimat kapasitesinin sistemin başarısını ortaya koyan güçlü bir gösterge olduğunu, 1.800 bandındaki teslimat ortalamasının da yılın ikinci yarısından itibaren 2 binin üzerine çıkacağını dile getirdi.

Elbirliği Sistemi'nin konut ve araç pazarındaki payı artıyor

1991 yılından bugüne büyüyerek devam eden Elbirliği Sistemi'nin araç ve konut pazarındaki payının arttığını belirten A. Sefa Üstün, yılın ilk 6 ayında sistemle ev ve aracına kavuşanların sayısının geçtiğimiz yıla göre yüzde 18'lik bir artış gösterdiğini ifade etti. Üstün, şöyle konuştu: "Tamamen yardımlaşma ve dayanışma üzerine kurulu, şeffaf bir sistem olan Elbirliği, konut ve araç teslimatlarıyla her geçen yıl pazardaki payını büyüten finansal bir güç haline geldi. Pandemiye rağmen bu yılın ilk 6 ayında yaptığımız yatırımlarla gücümüze güç kattık ve teslimatlarımızı yüzde 18 artırarak 12 bine yakın kişinin ev ve aracına kavuşmasına vesile olduk. Yeni normalleşmenin başladığı Haziran ayında ise tarihimizin en yüksek aylık teslimatını gerçekleştirdik. Yılın kalan ikinci yarısında da Türkiye geneli araç ve konut satışlarındaki payımızı artırmaya devam edeceğiz."

Pandemide özellikle araç yatırımları arttı

Geride kalan 6 ayda araç ve konut yatırımlarının hız kesmediğini belirten A. Sefa Üstün, sözlerine şöyle devam etti: "Konut ve araç yatırımları için sisteme başvuranların sayısı yılın başından bu yana sürekli arttı. Elbirliği Sistemi'ne başvuranların sayısı yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artarken, pandemide araç sahibi olmak isteyenleri sayısında ise patlama yaşandı. Konut teslimatlarının yüzde 8 arttığı bu dönemde araçtaki artış yüzde 29 oldu. Özellikle pandemi nedeniyle toplu taşımayı kullanmak istemeyenlerin araca yönelmesinin teslimatlardaki artışta etkili olduğunu söyleyebilirim." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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