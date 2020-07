FAİZLERİN DÜŞMESİYLE TAPU DAİRELERİNDE HAREKETLİLİK YAŞANIYOR Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHAKamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını birinci elde yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74'e düşürmesiyle birlikte konut alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar harekete geçti.

Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını birinci elde yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74'e düşürmesiyle birlikte konut alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar harekete geçti. Konut piyasasının canlanmasıyla tapu dairelerinde yapılan işlem sayısı günde 50'den 200'e çıktı.

Kamu bankalarının 1 Haziran'da aldığı ortak kararla, konut kredilerindeki faizin sıfır dairelerde yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74 olduğunu belirtildi. Faizlerin düşmesiyle birlikte konut piyasasında hareketlenmeler yaşandı. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen vatandaşlar ise ev alım satımı yapmak için tapu dairelerinden randevu aldı. Maltepe Tapu Müdürlüğü'nde bir günde yapılan işlem sayısı 50'den 200'e çıktı.

"KAPASİTENİN 2 KATI ÇALIŞARAK VATANDAŞLARIN TALEPLERİNE CEVAP VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR"Maltepe İlçe Tapu Müdürü Yılmaz Ceyhan, "Faizlerin düşürülmesiyle birlikte pandemi sürecinde 30-40 adet işlem olurken hayatın normalleşmeye başlamasıyla, faizlerin düşmesiyle birlikte özellikle 0.64, 1 yıl ödemesiz devletimizin vatandaşlara daha rahat konut alabilmeleri için yaptığı faiz indirimi neticesinde işlem adedimiz 200-250 civarında. Bu işlemleri yetiştirebilmek için gerek memur arkadaşlarımız gerek arada çalışan sürekli işçi arkadaşlarımız kapasitesinin 2 katı çalışarak vatandaşların taleplerine cevap verilmeye çalışılıyor. Şu anda vatandaşlar bu tür konut faizlerinden çok memnunlar. Hatta 'Daha sonra tekrar bir faiz indirimi olur mu?' diye soruyorlar" dedi.

"VATANDAŞ TAPU DAİRESİNE SADECE BİR KERE GELİP TAPUSUNU ALIYOR"Yeni binalarda dairelerin kalmadığını ve artık eski binalara yönelmeler olduğunu söyleyen Yılmaz Ceyhan, "Kentsel dönüşüm kapsamında yeni binaların önünün daha rahat açıldığı takdirde bu işlemlerin daha yoğun hale geleceği düşüncesindeyiz. Vatandaşlar pandemiden önce sıramatikten numara alarak buradan müracaat ediyorlardı. Genel müdürlüğümüzün yaptığı başarılı çalışma neticesinde vatandaşlarımız sadece internet üzerinden randevusunu alıyor. Randevu saatinde tapuya geliyor. Ondan sonra bizim yaptığımız işlemler neticesinde imzasını atıyor. Bir de web tapu sisteminden alıcı ve satıcının bilgileri girilerek tapu dairesine hiç gelmeden işlemleri aynı gün içerisinde hazırlanıyor. Buradan kendilerine memur arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu işlemler neticesinde mesaj giderek işlemler sonuçlandırılıyor. Bu sayede vatandaş tapu dairesine sadece bir kere gelip tapusunu alıyor" diye konuştu.

"HERKES RANDEVU SAATİNE RİAYET ETSE BU KALABALIKLAR OLUŞMAYACAK"E-randevu sistemine rağmen tapu dairesinde oluşan kalabalık ile ilgili konuşan Ceyhan, "Arkadaşlarımız gerekli özverili çalışmayı gösteriyor, insanlara bir randevu saati gönderiliyor. Vatandaşlarımız da Türk milleti olarak ev alırken biri seviniyor biri de yerini satıyor, para alacak ondan dolayı seviniyor. Bir an önce gidelim orada bekleyelim, belki işlemlerimizi daha çabuk yaparız düşüncesiyle hareket ediyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Herkes randevu saatine riayet etse bu kalabalıklar oluşmayacak. Çünkü tapu dairelerimiz gerçekten son dönemlerde çok iyi ve düzenli çalışmakta. Vatandaşların talebine çok yoğun olmasına rağmen aynı gün içerisinde cevap verme özverisini gösteriyorlar" şeklinde konuştu.Ev alacak vatandaşlara tavsiyeler veren Ceyhan, "Ev alacak vatandaşların öncelikle alacakları evin belediyeden projesini incelemelerini, ikincisi tapu dairelerine gelerek veya e-devlet üzerinden tapu kayıt bilgilerini üzerinde herhangi bir şerh, ipotek vs. olup olmadığının kaydını çıkarttırarak görmelerini tavsiye ediyorum. Ayrıca vatandaşların parasını dışarıda aracıya ödememelerini, tapu dairesinde imza aşamasında ya banka kanalıyla bloke çek üzerinden ya da nakit olarak ödemelerini tavsiye ediyoruz. Bizim Tapu Takas Bank diye bir uygulamamız var. Onu kullanmalarını tavsiye ederiz. Vatandaş direk tapu dairelerine gelerek kendi dertlerini anlatarak memurlardan yardım istediği zaman gerçekten kendilerine gerekli ilgi ve alaka gösterilecektir. Aracıya hiç gerek olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü genel kanı, tapu dairelerinde böyle işlemler aracı olmadan iş yürümez. Kesinlikle bunlar yanlış düşünceler. Artık öyle bir sistem yok. Her şey internet ortamında yapılıyor. Aracıya gitmeden internet ortamında müracaat ederek gerekli yardımı da alırlar gerektiğinde tapu dairelerine gelerek bizim oluşturduğumuz yardım danışma birimlerinden işlemlerini çözmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"MUAMELECİYE BİR EMLAKÇIYA GİTMELERİNE GEREK YOK"

Tapu işlemlerini internet üzerinden halletmekte güçlük çeken yaşlı vatandaşlar için Ceyhan, "Artık teknoloji çağına girdiğimiz için biz de işlemlerimizi genelde internet üzerinden, web tapu, E-randevu üzerinden yaptığımız için yaşlı vatandaşlarımız bu işlemleri yapmakta bazen zorlanıyorlar. Kesinlikle sağda solda bir muameleciye bir emlakçıya gitmelerine gerek yok. Direk tapu dairelerine gelerek 'bana yardımcı olabilir misiniz' demeleri halinde kesinlikle bütün tapu dairelerimizde tüm yardımlar sağlanıyor. Gerektiğinde bunun için görevlendirilmiş birer tane memur var. Onların E-devlet şifresinden yanımızda çayını kahvesini ısmarlayarak insanların başvurusunu oluşturuyoruz. Gerekli kolaylığı sağlıyoruz. Onlara da şunu söylüyoruz. Size mesaj gelecek randevu saatinde tapu dairesine gelin işlemlerinizi gerçekleştirelim" diye konuştu.

