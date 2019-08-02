"Faizlerin düşmesi piyasayı olumlu etkiler"

Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, kamu bankalarının konut kredi faiz oranlarını yüzde 0,99'a çekmesinin konut piyasasına olumlu etki yapacağını söyledi.

Çeker, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın konut kredi faizlerini yüzde 1'in altına çektiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz indirimi sonrası mevduat ve kredi faizlerinin de düşüşe geçtiğini belirten Çeker, yıl sonuna doğru faiz oranlarının daha da düşebileceğini dile getirdi.

Konut kredilerindeki indirimin konut sektörünü canlandıracağını ifade eden Çeker, "Faizlerdeki dengelenme piyasayı olumlu etkiledi. Dolardaki düşüşte devam ediyor. Faizlerle birlikte dolarında düşmesi sevindirici. Bu şekilde devam etmesini umut ediyoruz. Piyasa hareketlendi. Konut kredilerindeki düşüş sektörü canlandıracaktır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA