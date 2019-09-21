Faizlerin düşmesi konut satışlarını artırdı

21.09.2019 17:08

Bayrak; Artış devam edecek

Kamu bankalarının başlattığı kredi faizi indirimleriyle Ağustos ayında konut satışları 7 ayın ardından ilk kez yükseldi. Konut satışlarında 7 aydır devam eden gerileme, tersine döndü. Kamu bankaları öncülüğünde başlayan indirimlerle, konutta kredi faizi yüzde 1'in altına kadar çekildi. İpotekli konut satışlarıysa Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168 artış gösterdi.

PİYASALAR CANLANACAK

Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak, Merkez Bankası'nın kredi faizlerini indirmesiyle başlayan sürecin sektöre olumlu yansıdığını söyledi. Bayrak "Kamu bankaları konut kredilerinde ki faiz oranlarını yüzde 1'in altına indirdi. Benzer davranışı özel bankalardan da bekliyoruz. Faiz oranlarının aşağıya çekilmesi, sektör temsilcilerinin ellerinde ki stokları eritmek için artan maliyetleri yansıtmadan yaptıkları satış piyasayı hareketlendirdi. Bizim inancımız piyasaların daha da canlanacağı yönünde" dedi

BİZ İNANIYORUZ

Türkiye'de yatırımların büyük oranı moralle alakalı olduğuna dikkat çeken Başkan Bayrak "Dünya'da yaşanan ekonomik daralmanın ilk günlerinde ifade etmiştik. Biz ülkemize, milletimize inanıyoruz. Moralimizi bozmaya çalışanlara inat, üretmeye, istihdama katkı yapmaya devam edeceğimizi söylemiştik. Faiz indirimleriyle birlikte sektör temsilcileri ve yatırımcıların morali yükselmeye başladı. Önümüzde ki günlerde hem üretim hemde satışlar artış gösterecek"

KONUT ALMANIN TAM ZAMANI

Ekonomik daralma ve piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle inşaat maliyetlerinde ciddi artışların yaşandığına vurgu yapan Başkan Bayrak "Yatırımcı için, konut alacaklar için şimdi satın alma dönemi. Bugün alan kazanır. Az sayıda ki konut stokları tükenmeden, kredi faizleri satın alma için cazipken konut alan kazanır söylemimizi yineliyoruz. Yeni üretilecek konutlara artan maliyetler yansıtılacak. Konut almak için en uygun dönemi yatırımcımız, konut alacak vatandaşlarımız iyi değerlendirsin" dedi

Kaynak: Bültenler