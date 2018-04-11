Faizlerin Düşmesi İç Pazarı ve Yatırımları Canlandırır"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Hem faizlerin düşürülmesi hem de taşıt kredileri üzerindeki sınırlamaların kaldırılması iç pazarın ve yatırımların yeniden canlandırılmasına neden olacaktır." dedi.

Şahsuvaroğlu, OYDER'in sekizincisini "Yeni Dönem Otomotiv Perakendeciliği" temasıyla düzenlediği Otomotiv Kongresi'nde yaptığı konuşmada, sektörün son yıllarda bir milyon araç satışı bandında seyrettiğini, ancak bunun otomotiv perakendecileri açısından hala gelişime açık rakamlar olduğunu dile getirdi.

Tamamı yerli sermayeden oluşan ve Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış yetkili satıcı ağının bugünkü yatırımları ve kapasiteleri itibarıyla en az 1,5 milyon adetlik pazara hizmet edebilecek seviyede bulunduğunu aktaran Şahsuvaroğlu, çok daha kuvvetli bir iç pazara ulaşmak için yapılması gerekenler olduğunu ifade etti.

Geçen yıl birçok sektörde ÖTV indirimleri yapılmışken ve pazarlar canlandırılmışken, otomotiv sektörüne ÖTV artışı yapıldığına değinen Şahsuvaroğlu, "Bu son düzenlemeyle sıfır araç alımındaki vergi yükü daha da yükseltilerek toplam pazardaki büyüme trendinin yavaşlamasına neden olunmuştur. İç pazarı kuvvetli olmayan hiçbir sanayinin uzun vadede kalıcı başarılar elde edemeyeceği gerçeğinden hareketle pazarın kuvvetlendirilmesi için her türlü tedbirin ve düzenlemenin yapılması gerektiğine yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

"Hurda teşviki büyük faydalar getirecek"

Şahsuvaroğlu, yatırımlarını ve istihdamını 1,5 milyon adetlik iç pazara göre gerçekleştiren sektörde bu adetlere ulaşılamayan her sene bu mesleği çekici olmaktan uzaklaştırdığını savunarak, şunları kaydetti:

"Bunun en önemli göstergesi de son 10 yılda toplam yetkili satıcı adedinde yaşanan yüzde 20'lik kayıptır. Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 15 ila yüzde 27 aralığında değişen vergi oranları ülkemizde yüzde 77'den başlayıp yüzde 204'e kadar ulaşmaktadır. Sürekli değişen vergi oranları sebebiyle iç pazarımız son 4 yıldır 1 milyon seviyesini aşamamaktadır. Yabancı yatırımcıyı ve yeni yatırımları ülkemize çekmek için devletimiz ve tüm mesleki kurum ve kuruluşlar ile birlikte çözüm yolları aramalı ve uygulamaya almalıyız. Bu yönde önümüzdeki 10 yılda kademeli bir şekilde vergi yükünü azaltacak bir strateji geliştirileceğine ve sıfır araç alımındaki vergi oranlarının gözden geçirileceğine yürekten inanıyoruz. Bazı düzenlemelerle Türkiye'nin otomotiv endüstrisinde lider ülkelerden biri olması için önünde engel yok."

OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu, 2017 yılı içerisinde otomotiv perakendecilerinin yüzünü güldüren bir dizi güzel gelişmenin de yaşandığını dile getirerek, bu yıl mart sonu itibarıyla çıkarılan yeni torba yasa kapsamında yıllardır bekledikleri ve hem sektöre hem de tüketicilere çok büyük faydalar getireceğine inandıkları hurda teşvikinin hayata geçirildiğini hatırlattı.

"Kredi faiz oranlarının düşürülmesi kritik önem taşıyor"

Şahsuvaroğlu, şöyle devam etti:

"Ekonomik ömrünü tamamlamış araçların piyasadan kaldırılması hedefi ile açıklanan, yeni teşvik paketi ile Türkiye'de 12,7 olan ortalama araç yaş ömrünün Avrupa'da 7 olan seviyeye biraz daha yaklaşacağını öngörüyoruz.

Ancak bu sürecin hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için, açıklanan teşviğin sadece 2018-2019 ile sınırlı olmaması, Avrupa'daki örnekleri gibi her sene yeniden düzenlenerek devam ettirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca ekonomik ömrünü tamamlamış araçlar için belirlenen hurdaya ayrılma bedelinin de piyasa değerinin üzerinde konumlandırılarak yeni ve güvenilir, çevreci araçlarla değiştirilmeye özendirilmeleri sağlıklı olacaktır.

Bugün belirlenen 10 bin liralık rayiç bedel bahsi geçen araçların piyasa değerinin altında kaldığından maalesef yeterince özendirici etki yaratmamaktadır."

Şahsuvaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da altını çizdiği kredi faiz oranlarının düşürülmesi konusunun kendileri için kritik önem taşıdığını vurgulayarak, hem faizlerin düşürülmesi hem de taşıt kredileri üzerindeki sınırlamaların kaldırılmasının iç pazarın ve yatırımların yeniden canlandırılmasına neden olacağını söyledi.

"Türkiye'nin otomobili" projesinin hayata geçirilmesini sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Şahsuvaroğlu, "Bu bağlamda OYDER ve Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış otomotiv perakendecileri olarak, üzerimize düşecek bütün görevleri bugünden üstlenmeye talip olduğumuzu, hazır olduğumuzu ve gereken her desteği vereceğimizi ifade ediyoruz." şeklinde konuştu.

Şahsuvaroğlu, OYDER Sigorta projesini devreye aldıklarını da kaydederek, "Bu sigortanın varlığı otomotiv perakendecileri ile sigorta şirketleri arasındaki anlaşmazlıklara çözüm üretmeyi hedefliyor, tüketici açısından güvenilir ve işin ehlinden sunulan hizmet alacakları kaliteli bir yapı oluşturmayı arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.