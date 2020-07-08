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Faizlerdeki düşüş Ordu'da emlak ve mobilya piyasasını hareketlendirdi

Kamu bankalarının konut kredisi faizlerini son yılların en düşük seviyelerine indirmesiyle Ordu'da emlak ve inşaat sektörünün yanı sıra mobilya sektöründe de hareketlilik yaşanıyor.

08.07.2020 11:48 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:56

Kamu bankalarının konut kredisi faizlerini son yılların en düşük seviyelerine indirmesiyle Ordu'da emlak ve inşaat sektörünün yanı sıra mobilya sektöründe de hareketlilik yaşanıyor.

Haziran ayının başında konut kredisi faizlerinin düşürülmesi sektör paydaşlarının da yüzünü güldürdü.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, AA muhabirine, il genelinde konut satışlarında gözle görülür artış olduğunu söyledi.

İl genelinde konut satışlarının son bir yıldır durgun olduğunu, özellikle de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde satışların oldukça azaldığını belirten Şahin, bu süreçte istihdam yönünden de sorunların yaşandığına dikkati çekti.

Şahin, konut kredisi faizlerinin düşürülmesiyle emlak sektörünün canlandığını, bunun da müteahhitlere adeta can suyu olduğunu ifade etti.

Faizlerin düşmesinin konut almak isteyenleri de oldukça heveslendirdiğini vurgulayan Şahin, "Banka kredi faizlerinin aşağı çekilmesiyle piyasaya sıcak para girişi oldu. Şu anda emlak ve inşaat sektörü en hareketli dönemlerini yaşıyor. Sektörün, son beş yılın en iyi dönemini ve altın çağını yaşadığını söyleyebiliriz." dedi.

Şahin, emlak sektörünün canlanmasının birçok iş kolunu da hareketlendirdiğini belirtti.

Daha önce bu kadar düşük faizlerle konut kredisi bulmanın imkansız olduğunu dile getiren Şahin, vatandaşların kira öder gibi kredi taksitlerini rahatlıkla ödeyebildiğini aktardı.

Şahin, satışların bir anda artması sonucu vatandaşların yeni daire bulmakta zorlandığını belirterek, "Talep oldukça fazla ancak yeteri kadar satılacak bina yok. Biz bir süre önce 'Bina fazlalılığı var, artık yeni inşaat yapmayın' gibi düşünürken, şu anda daireler temelden satılmaya başlandı." diye konuştu.

Sektörün hareketlenmesiyle istihdamın da arttığını vurgulayan Şahin, bu imkanın sağlanmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a, sektör temsilcileri adına teşekkür etti.

Konut satışları mobilya sektörünü de canlandırdı

Altınordu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) mobilya imalatı yapan Mehmet Ergün ise son aylarda konut satışlarının artmasının mobilya sektörünü de hareketlendirdiğini söyledi.

Ev almak ya da evini yenilemek isteyenlerin mobilya alımına yöneldiğini belirten Ergün, bazı vatandaşların firmalarına direkt gelerek sipariş verdiğini, özellikle pandemi dolayısıyla Türkiye'ye gelemeyen yurt dışındaki vatandaşların ise kendilerini görüntülü aramak suretiyle sipariş verdiğini ve ürün tercihinde bulunduğunu anlattı.

Ergün, yaklaşık 50 kişiye istihdam sağladığını, hareketliliğin bu şekilde devam etmesi durumunda yeni işçi alımında bulunacağını ifade etti.

Gurbetçiler görüntülü sipariş veriyor

Almanya'da yaşayan ve Kovid-19 salgını nedeniyle ülkesine dönemeyen Züleyha Ulu, evine yaptıracağı mobilyayı, Ordu'daki firmayı görüntülü arayarak sipariş verdi.

Ulu, ilk defa böyle bir şey yapmak durumunda kaldığını belirterek, "Pandemi nedeniyle Türkiye'ye gelemedim. Bu nedenle bir süre önce aldığım evimin mobilyalarını firma yetkililerini görüntülü arayarak sipariş vermek durumunda kaldım." dedi.

Faizlerdeki düşüş Ordu'da emlak ve mobilya piyasasını hareketlendirdi

Kaynak: AA

Manşet

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