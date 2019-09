Faizler indi, konut kredisi ağustos'ta 2.35 milyar lira arttı

10.09.2019 16:37

– Konut kredisi kullanımı Temmuz ayında 178 milyar 741 milyon lira ile dip gördükten sonra kamu bankalarının faiz indirimine özel bankaların da katılması etkisiyle Ağustos ayında yükselişe geçti ve 2 milyar 352 milyon lira artışla 181 milyar 93 milyon liraya yükseldi.İzak Hason Emlak Danışmanlığı kurucusu İzak Hason, faizlerin ineceğine ilişkin haberlerin dahi piyasayı hareketlendirdiğini ve yılın ilk sekiz ayındaki satışların son 10 senin yüzde 50 altında olduğunu söyledi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Bankacılık Sektörü verilerine göre, bankaların kullandırdığı konut kredileri, Ağustos ayı sonunda kamu bankalarının konut kredileri faizlerini yüzde 1.0'in altına indirmeleri ardından ilk iki hafta sonunda 2.1 milyar liralık konut kredisi kullandırılması sonrasında özel bankaların da konut kredisi faizlerini aşağı çekmesiyle, 2018 yılının Ağustos ayındaki 199 milyar 22 milyon liradan, 2019 yılı Temmuz ayı sonunda 178 milyar 741 milyon liraya kadar geriledikten sonra aylık yüzde 1.31 artışla 181 milyar 93 milyon liraya yükseldi.Konut kredisi kullanımı, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, geçen hafta konut kredisi faizlerini indirerek, ikinci el dahil tüm konutlar için aylık 0.99'dan başlayan oranlarla, 180 aya kadar vadeli kredi kullanımı sunduklarını duyurmuştu.Konut fiyatlarının bundan birkaç ay önce çok düşük olduğunu ve yavaş yavaş yükseldiğini söyleyen bir vatandaş düşüncelerini şöyle ifade etti, "İnsanların faiz oranıyla da alakalı tabi bu ama yani dönemsel olarak hani metroların bitmesi veya bazı yol çalışmalarının bitmesiyle de alakalı olduğunu düşünmüyorum ben sadece faizle alakalı olduğunu düşünmüyorum yani."Mesela Anadolu yakasında çoğu yerde metro var. Metro bitiyor fiyatlar artıyor alıcılar daha çok yukarı çıkıyor yani. Tek faize bağlamıyorum ben her şeyi. Yok, çok etkilediğini düşünmüyorum."Bir bölümünün tamamen yol çalışmaları işte metrolar, yakın kentsel dönüşüme biten ondan sonra yerlerde hani bunların yukarı çıktığını fiyatların daha çok arttığını görüyorum çünkü alıcılar daha çok artıyor. Alıcılar çıkıyor yani alabiliyorlar insanlar şu an öyle düşünüyorum."Emlak brokerı İzak Hason DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bayramların bitmesi, okulların başlaması, insanların geri dönmesi, yazın bitmesi de zaten bir hareketi beklediğimiz andı ama faizlerin düşmesi de kesinlikle buna bir ivme kazandırdı ama ancak bu demek değil ki fiyatlar artacak veya bir şeyler olacak bir anda kiralık kalmalı sadece piyasada şu an kiralık ev Bağdat Caddesi ve civarında neredeyse yok denecek kadar az. Böyle ciddi bir problem var."Satılıklarda da önümüzdeki iki sene içinde yüzde 10 ila 15 aralığında bir yukarı doğru çıkma gözlemlenebilir diye düşünüyorum. Bununla ilgili hesap şuydu; normalde ev satın alacak olan kişi o evi kiraladığında diyelim ki 4 bin lira kira geliri varsa, 1 milyon 200 bin liralık bir yerin bunun üç ya da dört katı kadar bankadan faiz alabiliyor."Bu yüzden, çok işe gelen bir durum değildi aslında ev almak. Kiraya geçmek çok daha mantıklı görülüyordu; özellikle ikinci evi almak ya da yatırım için almak anlamında. Fakat şimdi faizler de biraz düşünce kiralar da biraz artınca aradaki fark biraz kapandı."Bir de fiyatların biraz daha yükseleceği konusu gündemde olduğundan sanki bu ara biraz kapanacak ve son iki, üç ay, hani yılbaşına doğru ve önümüzdeki sene satılıklarda bir hareket beklendiği ortada, ki ben bundan üç, dört yıl önce bir çok kanalda bahsetmiştim ki, fiyatlar yüzde 50'ye varan indirimler olacak demiştim. Hatta bir emlakçı olarak kimse ev almasın diyenlerden biriydim."Şu anda da önümüzdeki iki sene içinde fiyatların yüzde 15 ila 20 aralığında artacağını düşünüyorum. Şu an ev almanın tam zamanı. Hani bunu her zaman diyen biri değilim bu yüzden bunu çok rahat söyleyebilirim. Çok klişedir ama bunu uzun uzun programda anlatmıştım asla ev alınmamalı diyordum ben 3 - 4 sene önceki piyasada. Şu anda ev almanın tam zamanıdır."Burada ki bizim asıl satıcı kitlemiz müteahhitler. Ev alıp o binayı yapıp satan kitle olduğu için zaten onlar amacı satıp başka bir yere geçmek veya başka bir projeye geçmek anlamında olduğu için onlar zaten satmak istiyor. Alıcılarda onlardan almanın tam zamanı."Normal satan insanlar zaten çok sıkışık olmadıkça veya o ev fazlalık olmadıkça zaten satmıyor hiç kimse bu dönem için. Fiyatların artmasını onlar bekliyorlar. Bunun dışındakilerde zaten onlar satacak onlar da alacak. Evet kiralık ev çok az."Kiralık evlerin fiyatların da yüzde 10'la yüzde 15 arasında bir artış oldu. 4 bin liralık evi şu anda 4 bin 700 diye konuşuyoruz. ve yok 4 bin 700 diye konuşuyoruz peki var mı 4 bin 700 o da yok. Özellikle Cadde Bostan Suadiye aralığında neredeyse kiralık yok."İş yerinde vs. var o ayrı. Kiralık daire yok konut için."Hiçbir zaman konutlarda kiralık getiri bir yatırımcı için uygun değildir. O anca dükkanlarda denk gelebilir. İşte 17 yıl 18 yılda denk gelebilir."Evlerde şu anda 24-25 yılda kendini kurtardığı için hiçbir yatırımcı zaten konut alıp kiraya vermez. Çok enderdir o. O evi yarın bir gün işime yararsa diye bir alma sebebi vardır. Sadece yatırımlık ev alınıp kiraya zaten verilmez. Hiçbir zaman bir kere 3 4 sene öncenin fiyatları oluşmayacak."O zaten kocaman bir balondu, o balonun oluşması da ilk kredilerin çıkması sayesindeydi. 10 yıl 20 yıl kredilerin ilk çıktığı zamanlar ondan sonraki birkaç sene evlerin fiyatları yukarı doğru tavan yapmıştı."Zaten bu bir balondu. Şu anda normal gereken yerin yüzde 15 altında gerçek fiyatına çıkacak. Yüzde 15 arttığı zaman olması gerektiği kadar olacak" açıklamalarını yaptı.Konut kredisi faiz oranlarının düşmesinin insanları ev satın almaya yönelteceğini belirten bir vatandaş, "Faiz düşünce paralar olduğu yerde erir. Ev fiyatları artar. Ev fiyatları uygun. Benim de var satılık, ev çok büyük beğeniliyor ama fiyatta biraz takılıyorlar" dedi.





KONUT KREDİLERİNDE

GELİŞME (milyar lira)

-------------------------------------

2018 Ağustos 199.02

2018 Eylül 196.86

2018 Ekim 194.05

2018 Kasım 191.13

2018 Aralık 188.54

2019 Ocak 186.15

2019 Şubat 184.06

2019 Mart 184.30

2019 Nisan 182.30

2019 Mayıs 182.67

2019 Haziran 180.53

2019 Temmuz 178.74

2019 Ağustos 181.09

