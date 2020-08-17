Faizler düştü konut satışları rekor kırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Faizler düştü konut satışları rekor kırdı

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, konut kredisi faizlerindeki düşüşler ve vadelerin 180 aya kadar uzamasıyla, Türkiye genelinde konut satışlarının rekor düzeylere yükseldiğini söyledi.

Faizler düştü konut satışları rekor kırdı
17.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:21

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, konut kredisi faizlerindeki düşüşler ve vadelerin 180 aya kadar uzamasıyla, Türkiye genelinde konut satışlarının rekor düzeylere yükseldiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 124.3 artarak 229 bin 357 adete yükselirken, konut kredisi faizlerindeki büyük düşüşün etkisiyle, "ipotekli" olarak tanımlanan kredili konut satışları aynı dönemde yüzde 900.6 artışla 130 bin 721 adete çıktı.

"İKİ AYDA 420 BİN CİVARINDA KONUT SATILDI"Pandemiyle birlikte, birikmiş olan talebin kamu bankalarının faiz indirimi ve kampanyalarla ivmelenmiş olduğuna değinen Z. Altan Elmas, "Bu süreçte iki ayda 420 bin civarında konut satıldı. Sektörde yaşanan V şeklindeki yükseliş böylece zirve yaparak, tarihi rekor kırdı. Bu artışlarda en önemli etki şüphesiz kredi oranlarının düşmesi, ödemelere bir yıl sonra başlama, 180 ayı bulan vadelerin olması ve sektör temsilcilerinin de kendi bünyelerinde başlattıkları kampanyalar oldu. Bu vesile ile hem Hükümetimize hem Bakanımıza hem de kamu bankalarına bu süreçte gösterdikleri dirayetli duruş ve sektörümüzün ivmelenmesi için verdikleri tüm destek için gönülden teşekkür ediyoruz" dedi ve ekledi: "Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74.5 artarak 67 bin 937 olurken, toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29.6 oldu. İkinci konut satışları ise yüzde 155 artış göstererek 161 bin 420 oldu. Böylece ilk el satışlar, ikinci elin gerisinde kalmaya devam etti. Oysa geçen yılın ilk yedi ayında birinci elin oranı yüzde 40, 2013'den 2017 yılına kadarki dönemde de ortalama yüzde 45 seviyesindeydi.""HALKIMIZI BİRİNCİ EL KONUTLARA YÖNLENDİRMELİYİZ"Deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Z. Altan Elmas, "Bugün 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde bu vesileyle bir kez daha deprem gerçeğini hatırlamışken eski konutlardan ziyade birinci el konutlara halkımızı yönlendirmeliyiz" dedi.Önceki yıllarda 1 milyonun üzerinde alınan yeni ruhsatın aksine 2020 yılının ilk altı ayında alınan ruhsat sayısının tüm Türkiye'de 212.231 olarak gerçekleştiğini vurgulayan Z. Altan Elmas, "Bir yandan satışlar rekor seviyesindeyken diğer yandan yeni ruhsat alımında düşüş trendinin devam ediyor olmasının sonucu olarak, bekleyen konut stokları eriyor. Yeni inşaatın az olması neticesinde de önümüzdeki dönemde fiyatlarda yukarı yönlü baskı olacağını verilerden hareketle görebiliyoruz" diye açıkladı ve şöyle devam etti:

"Şu anda geldiğimiz noktada piyasa faizleri 1.05'ler ve 0.99'lar civarında. Kamu bankaları ise birinci el için faizleri 0.87'de tutmaya devam ediyor. Nispeten birinci el biraz daha avantajlı. Birinci el konutlardan faizin 1.0'in altında kalması durumunda Ağustos ayında da 140-150 bin civarı bir satış rakamı bekliyoruz. Yıl sonuna kadar da konut satışlarının belli bir ivmeyle devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle birinci el satışlarda yıl sonuna kadar konut kredisinin aylık 0.70'li seviyelerde olmasını sektör olarak talep ediyoruz. 250'den fazla sektöre öncülük eden ve ciddi istihdam kaynağı bir sektör olarak üretimlerin devam etmesi için bu desteği hükümetimizden bekliyoruz." 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu Güncel
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu 3. Sayfa
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Taksiciler arasında 'yolcumu aldın' kavgası çıktı! 3. Sayfa
Taksiciler arasında "yolcumu aldın" kavgası çıktı!
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Ekonomi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Ekonomi
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti Spor
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 472,6 liradan işlem görüyor
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var
30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var
Kadıköy'ü saran lağım kokusu vatandaşı ve esnafı isyan ettirdi
Kadıköy'ü saran lağım kokusu vatandaşı ve esnafı isyan ettirdi
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı
Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı
Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi
Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi
Batman'da HDP'den istifa eden 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Batman'da HDP'den istifa eden 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Feci kaza! Motosikletinin kontrolünü kaybeden genç, arkadaşıyla beraber yola savruldu
Feci kaza! Motosikletinin kontrolünü kaybeden genç, arkadaşıyla beraber yola savruldu
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Savunmanın devleri listesi Defense News Top 100'e 7 Türk şirketi girdi
Savunmanın devleri listesi Defense News Top 100'e 7 Türk şirketi girdi
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı
Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Bursa'da yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı
Bursa'da yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hadise Cem Yılmaz Aamir Khan Sezen Aksu
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bakan Bursa Adana
Şu an buradasınız: Faizler düştü konut satışları rekor kırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 17:48:44. #1.14#
title