Faizler düşecek mi? Faizler düştü mü? Cumhurbaşkanından faiz açıklaması

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik sonrası gözler Merkez Bankası toplantısına çevrildi. Yatırımcıların gözü kulağı faiz kararlarında... Faizlerin düşüp düşmeyeceği merak edilirken "Faizler düşecek mi? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu art arda geliyor. İşte Cumhurbaşkanı'ndan faiz açıklaması

Merkez Bankası belirli tarihlerde Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştiriyor. Son günlerde yaşanan kur artışı sonrası gözler yeniden Merkez Bankası'na çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de katıldığı yayında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, yayında Merkez Bankası Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini, faiz yükünün düşürülmesinin şart olduğunu söyledi.

FAİZLER DÜŞERSE NE OLUR?

Merkez Bankası'nın her ay açıkladığı bir haftalık repo faizi (politika faizi) bankalara o hafta hangi orandan borç verileceğini belirliyor. Bu faiz artırılırsa Merkez Bankası'ndan TL satın almak pahalı olacağı için bankalar bol miktarda TL alamıyor. Faiz oranı düşük olduğu zaman ise bankalar daha rahat TL alabiliyor ve böylece kredi verebiliyorlar.

Politika faizi düşerse dolar kısa veya orta vadede genel olarak yükselir. Çünkü yabancı yatırımcılar daha az kar etmeye başladıkları için daha yüksek faiz veren ülkelere yöneleceklerdir. Amerikan Merkez Bankası FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Bu halde Türk Lirası değer kazanacaktır. Yatırımcıların risk alma iştahı bu durumda artış kaydeder.

Kredi faizi düşmesi halinde, kısa ve orta vadede talep edilen mal miktarı ve buna bağlı olarak yatırımlarda artış ve hareketlilik gözlenebilir. Bu yatırımlar orta ve uzun vadede talep enflasyonu yaratabilme potansiyeli taşıyor. Bu enflasyon ise ister istemez Türk Lirası'nın değer kaybetmesine kaynaklık teşkil eder

Politika faizi düşerse borsa kısa ve orta vadede yükselişe geçer. Bu yükseliş genellikle faizlerin düşmeye başladığı dönemden önce başlayabilir. Keza buradaki yatırımcılar, düşük faizle mevduatta beklemek yerine temettü veren hisselerle benzer karı elde etme gayreti gösterir.

FED faizi düşerse borsada artış görülür.Yabancı yatırımcılar, risk alma iştahı ile paralarını borsalara veya emtia piyasalarına kaydırabilirler. Kredi faizi düştüğünde de borsa yükselir. Hem yatırım ve tüketim artacağından firmaların satışları ve karları yükselme ihtimali taşımaktadır. Dolayısı ile şirketlerin kar etme ihtimali de artacaktır.