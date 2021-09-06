Faizler düşecek mi?

Konut kredisinde son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Bu kapsamda Faizler düşecek mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların konutta faiz kampanyası beklentisi sürüyor. Peki, konut kredisi faiz oranları düşecek mi? Ağustos ayı Ziraat Bankası , Halkbank, TEB, Akbank konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte merak edilenler...

Merkez Bankası faiz kararı ekonomi çevreleri tarafından heyecanla beklenirken son dakika gelişmeleri Ağustos ayında detaylandırılmıştı. Bu kapsamda "Faizler düşecek mi, yükselecek mi?" sorusunun da yanıtı araştırıldı. İşte Merkez Bankası faiz kararıyla ilgili detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz kararı 12 Ağustos 2021'de yani önümüzdeki Perşembe günü açıklandı.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ AĞUSTOS AYINDA AÇIKLANDI

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 19 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 218 milyon dolar azalışla 62 milyar 662 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 16 Temmuz'da 62 milyar 880 milyon dolar seviyesindeydi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 229 milyon dolar gerileyerek 42 milyar 8 milyon dolardan 41 milyar 778 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 19 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 448 milyon dolar azalarak 104 milyar 888 milyon dolardan 104 milyar 440 milyon dolara geriledi.

CUMHURBAŞKANI'NDAN FAİZ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel bir televizyon kanalında canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Cumhurbaşkanı burada faiz kararlarıyla ilgili şunları söyledi:

Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil zira faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Artık biz düşük enflasyona inşallah geçeceğiz.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?

Ev almak için faiz indirimini bekleyen vatandaşlar kredi faiz oranlarının yüzde 1'in altına düşürülmesini istiyor.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Ağustos 2021 tarihli banka banka konut kredisi faiz oranları şu şekilde: