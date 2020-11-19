Faizler arttı mı? Merkez Bankası faizi artırdı mı? 19 Kasım güncel faiz oranı
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Faizler arttı mı? Merkez Bankası faizi artırdı mı? 19 Kasım güncel faiz oranı

19.11.2020 14:13 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:17
Faizler arttı mı? Merkez Bankası faizi artırdı mı? 19 Kasım güncel faiz oranı

Ekim toplantısında politika faizini yüzde 10,25 seviyesinde sabit bırakan Merkez Bankası, yeni Başkan Naci Ağbal yönetiminde gerçekleşen ilk Para Politikası Kurulu sonrası bu oranı değiştirdi. Peki, Merkez Bankası faizi artırdı mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 23'üncü Başkanı Murat Uysal'ın 7 Kasım'da görevden alınıp yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın atanmasının ardından ilk Para Politikası Kurulu (PPK) gerçekleşti. Faizler arttı mı? Merkez Bankası faizi artırdı mı? 19 Kasım güncel faiz oranı

MERKEZ BANKASI FAİZİ ARTIRDI MI?

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini eylülde yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükselten, ekim toplantısında ise bu seviyede sabit bırakan Merkez Bankası, kasım toplantısında 4.75 baz puan artışa gitti ve politika faizi yüzde 15 seviyesine çıktı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama metninde şu ifadeler yer aldı:

"Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilmesine, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar vermiştir.

Küresel ekonomi üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma göstermiştir. Ancak, son dönemde artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle önümüzdeki dönemde küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler yükselmiştir.

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