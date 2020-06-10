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Faiz kararının ardından Fed Başkanı Powell'dan açıklama Açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarını artırmayı düşünmediklerini belirterek, ekonomideki toparlanmanın yılın ikinci yarısında başlamasının beklendiğini ifade etti.

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Powell'dan açıklama Açıklaması
10.06.2020 23:49 | Son Güncelleme: 10.06.2020 23:52

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarını artırmayı düşünmediklerini belirterek, ekonomideki toparlanmanın yılın ikinci yarısında başlamasının beklendiğini ifade etti.

Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından, telekonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Salgının ABD ve dünya genelinde çok büyük sıkıntılara neden olduğunu anımsatan Jerome Powell, geleceğe yönelik büyük bir belirsizlik olduğunu, istikrarın sağlanması, toparlanmanın mümkün olduğunca güçlü olması ve kalıcı ekonomiye yönelik kalıcı zararın önlenmesi için Fed'in araçlarını kullanmakta kararlı olduğunu söyledi.

Powell, salgın ve buna karşı alınan önlemlerin ekonomik faaliyette sert düşüşe neden olduğuna ve iş kayıplarını artırdığına işaret ederek, "Harcama ve üretim göstergeleri nisan ayında azalış gösterdi ve gayri safi yurt içi hasıladaki düşüş bu çeyrekte büyük ihtimalle rekor seviyede olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"İşsizlik oranı tarihi yüksek seviyelerde"

İstihdamın mayıs ayında beklenmedik bir şekilde olumlu geldiğini hatırlatan Fed Başkanı Powell, ancak şubat ayından bu yana yaklaşık 20 milyon kişinin işini kaybettiğini aktardı.

Powell, işsizlik artışının özellikle düşük ücretli çalışanlar, kadınlar siyahi Amerikalılar ve Hispanikler arasında daha yüksek olduğunu ifade etti.

Son haftalarda bazı göstergelerin ekonominin bazı kesimlerinde istikrara ve hatta ılımlı bir toparlanmaya işaret ettiğini belirten Jerome Powell, "Mayıs ayında görülen iyileşmeye rağmen işsizlik tarihi yüksek seviyelerde olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Enflasyon yüzde 2 hedefinin altına düştü

Powell, özellikle salgından en çok etkilenen sektörlerde zayıf talebin tüketici fiyatlarını düşürdüğüne işaret ederek, enflasyonun yüzde 2 hedefinin altına düştüğünü dile getirdi.

Ekonomideki daralmanın boyutunun ve iyileşme hızının belirsizliğini koruduğunu belirten Fed Başkanı Powell, "Hepimiz normale dönmek istiyoruz, ancak insanların geniş kapsamlı faaliyetlere yeniden girmenin güvenli olduğundan emin olana kadar tam bir toparlanmanın gerçekleşmesi olası değil." dedi.

Powell, "Bu zorlu dönemde ekonomiyi desteklemek için tüm araçlarımızı kullanmaya kararlıyız. Mart ayında politika faizi oranını hızlıca sıfıra yakın seviyeye düşürdük. Ekonominin son sıkıntıları atlattığından ve maksimum istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerini başaracağından emin olana kadar bu seviyede tutmayı bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Tahvil ve menkul kıymet alımları artırılacak

Ekonomideki kredi akışını desteklemeye yönelik güçlü adımlar attıklarını anımsatan Jerome Powell, kredi akışının korunmasının ekonominin gördüğü zararın hafifletilmesi ve toparlanmanın sağlanması için zaruri olduğunu ifade etti.

Powell, marttan bu yana büyük miktarda menkul kıymet alımı yaptıklarını belirterek, bu alımların piyasa koşullarının iyileşmesine yardımcı olduğunu, hazine tahvili ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını gelecek aylarda artıracaklarını bildirdi.

Fed'in kredi programlarına da değinen Jerome Powell, toparlanma yolunda güçlü bir şekilde ilerlendiğine emin olana kadar Fed'in imkanlarını güçlü, proaktif ve agresif bir şekilde kullanmaya devam edeceğini kaydetti.

Ekonomik toparlanma yılın ikinci yarısında başlayacak

Powell, Fed'in ekonomik tahminlerine de değinerek, "Hazirandaki ekonomik beklentilerin gösterdiği şey, bu yılın ikinici yarısında başlayan ve sıfıra yakın seviyelerdeki faiz oranlarının desteğiyle önümüzdeki birkaç yıl boyunca devam edecek ekonomik toparlanma beklentisidir." dedi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Fed Başkanı Powell, faiz oranlarına ilişkin bir soruya, "Oranları artırmayı düşünmeyi bile düşünmüyoruz. Düşündüğümüz şey ekonomiyi desteklemek. Bunun biraz zaman alacağını düşünüyoruz." yanıtını verdi.

Powell, Fed ve ABD Kongresinin Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı daha fazla adım atmasının gerekebileceğini belirterek, Kovid-19 salgınında ikinci bir dalganın ekonomik toparlanmaya zarar verebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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