Faiz kararının ardından dolar ve euroda son durum

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında dolar 7,57'ye euro 8,80 seviyesine kadar geriledi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında dolar 7,57'ye euro 8,80 seviyesine kadar geriledi.

Merkez Bankası faiz artımı yaptı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmesine karar verdi. Bu kararın ardından dolar 7,57'ye euro 8,80 seviyesine kadar geriledi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı