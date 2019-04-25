Faiz Kararı Sonrası Merkez Bankası Bir Açmazda Olduğunu İma Ediyor"

Faiz Kararı Sonrası Merkez Bankası Bir Açmazda Olduğunu İma Ediyor"

Her ne kadar Merkez Bankasından faiz oranında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyorsa da bu karar sonrasında bir süredir hareketli olan ABD doları hızla yükseldi

Faiz Kararı Sonrası Merkez Bankası Bir Açmazda Olduğunu İma Ediyor

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 25 Nisan tarihinde yaptığı toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faz oranını değiştirmeyerek %24 seviyesinde sabit tutmuştur.

Her ne kadar Merkez Bankasından (MB) faiz oranında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyorsa da bu karar sonrasında bir süredir hareketli olan ABD Doları hızla yükseldi ve bu yazının yazıldığı saatlerde 5.98 seviyelerini geçti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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