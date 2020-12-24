Son Dakika | Faiz kararı sonrası dövizde sert düşüş
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Son Dakika | Faiz kararı sonrası dövizde sert düşüş

24.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:21
Son Dakika | Faiz kararı sonrası dövizde sert düşüş

Son dakika gündem haberi: Merkez Bankası'nın faizi 200 baz puan artırmasıyla dolar ve euro kurlarında sert düşüş yaşandı.

Merkez Bankası'nın faizi 200 baz puan artırmasıyla dolar ve euro kurlarında sert düşüş yaşandı. Dolar 7,56, euro 9,24 seviyelerini gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'ye yükselti. Merkez'in faiz kararının ardından döviz kurlarında yüzde 1'e yakın düşüş gözlendi. Güne 7,64'ten başlayan dolar kuru, karar sonrasında 7,56 seviyelerine kadar düştü. Euro ise 9,33 liradan 9,24 seviyelerine geriledi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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