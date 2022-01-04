Merkez Bankası tarafından yapılan PPK toplantısı sonrası açıklanan faiz kararları gündemdeki ana konular arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle Türkiye'nin yeni açıkladığı "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sisteminin duyurulmasının ardından gözler Merkez Bankası PPK toplantısına çevrildi. PPK toplantısı sonrası açıklanacak olan faiz kararı ile ilgili vatandaşlar internette en çok "faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanıyor? Faiz kararı ne zaman açıklanır? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorularına cevap arıyor. Faiz kararı ile ilgili detaylar haberimizde.

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Faiz kararları, Merkez Bankası tarafından yapılan PPK toplantısı sonrasında açıklanmaktadır. Son olarak faiz kararı 16 Aralık tarihinde %14 olarak açıklanmıştı.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2022'nin ilk PPK toplantısı 20 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. Yapılacak olan toplantının ardından saat 14:00'da faiz kararı açıklanacaktır.

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2021'in son toplantısı sonrası politika faizini 100 baz puan indirmiş ve yüzde 15'ten yüzde 14'e düşürmüştü.

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