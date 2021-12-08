Faiz kararı ne zaman açıklanıyor? Faiz indirimi olacak mı? Faiz artacak mı düşürülecek mi? Merkez Bankası faiz kararı hangi gün?

Faiz kararı ne zaman açıklanıyor? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Merkez Bankası tarafından verilen faiz indirim kararlarının ardından başlayan Türk Lirası'nda büyük değer kaybı sürerken bankalar, piyasalar ve vatandaşlar gözünü Aralık ayında gerçekleştirilecek toplantıya çevirdi.

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Merkez Bankası toplantısı bu ay, 16 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek ve faiz kararı belli olacak. Merkez Bankası faiz kararını saat 14:00'da açıklanacak. Merkez Bankası faiz kararı piyasaların yanı sıra vatandaşlar tarafından da merakla bekleniyor.

BU YILIN POLİTİKA FAİZİ KARARLARI NELER OLMUŞTU?

2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu.

Eylül ayında ise faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e çekildi. Ekim ayında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16'ya indirildi. Kasım ayında da faiz indirimini sürdüren Tcmb 100 baz puan indirime gitti ve faizleri yüzde 15'e çekti.

FAİZ KARARI NE OLUR?

Cumhuriyet'in haberin göre, Merkez Bankası (TCMB) uyguladığı para politikası nedeniyle kurda yükselişe neden olurken, diğer yandan döviz satışıyla kurdaki yükselişi dizginlemeye çalışıyor. TCMB'nin geçen hafta doğrudan dövize müdahalelerinin ardından 16 Aralık'ta politika faizinin sabit kalabileceğine yönelik beklentiler artıyor. Sagam Strateji Danışmanlık Kurucusu, Ekonomist Murat Sağman, Merkez Bankası'nın yılın son Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştireceği 16 Aralık'ta faiz indirimine ara vererek pas geçebileceğini öngördü. Politika faizinin yüzde 15 seviyesinde yılı tamamlayabileceğini belirten Sağman aksi halde dolar kurunun 15 lira ve üzerine atak yapabileceğini söyledi.

ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs dün yaptığı açıklamada, TCMB'nin gelecek yılın ikinci çeyreğinde politika faizini yüzde 20'ye yükseltebileceğini duyurdu. Goldman, para birimi üzerinde devam eden baskı nedeniyle daha erken bir hamle de olabileceği konusunda uyardı.

Goldman Sachs analisti Murat Unur, yüzde 20'lik bir artışın "enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek için yeterli olmadığını, ancak finansal istikrarı sürdürmek için yeterli olacağını" belirtti.

Goldman Sachs ekonomistleri önceki raporda, 2022 sonu yüzde 18 oranındaki politika faizini tahminini koruduklarını açıklamışlardı. Bir önceki raporda, 2022'nin ilk faiz artışının üçüncü çeyrek yerine ikinci çeyrekte beklendiği belirtilmişti.

#AsgariÜcret Tespit Komisyonu ikinci toplantısına başladı!



Sizce, Asgari Ücret ne kadar olmalı? — Haberler (@Haberler) December 7, 2021

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

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