Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanır? - Haberler
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Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanır?

Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanır?
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Merkez Bankası tarafından yapılan PPK toplantısı sonrası açıklanan faiz kararları gündemdeki ana konular arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle Türkiye'nin yeni açıkladığı "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sisteminin duyurulmasının ardından gözler Merkez Bankası PPK toplantısına çevrildi. Peki, Faiz kararı ne zaman açıklanır? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası tarafından yapılan PPK toplantısı sonrası açıklanacak olan faiz kararı gündemdeki yerini koruyor. Ekonomiyle yakından ilgilenen birçok kişi tarafından beklenen faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanıyor? Faiz kararı ne zaman açıklanır? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2022'nin ilk PPK toplantısı 20 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. Yapılacak olan toplantının ardından saat 14:00'da faiz kararı açıklanacaktır.

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2021'in son toplantısı sonrası politika faizini 100 baz puan indirmiş ve yüzde 15'ten yüzde 14'e düşürmüştü.

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Son dakika: Merkez Bankası'nın 2022 sonu enflasyon tahmini yüzde 29,75, dolar tahmini ise 16,13 TL oldu

Son dakika: Merkez Bankası'nın 2022 sonu enflasyon tahmini yüzde 29,75, dolar tahmini ise 16,13 TL oldu

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