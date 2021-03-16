Faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Merkez Bankası faiz kararını yükseltecek mi, düşürecek mi?
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Faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Merkez Bankası faiz kararını yükseltecek mi, düşürecek mi?

16.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:48
Faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Merkez Bankası faiz kararını yükseltecek mi, düşürecek mi?

Merkez Bankası faiz kararı, yatırımcıların ve piyasaların merakla beklediği konu olmaya devam ediyor. Her ay, Merkez Bankası başkanı önderliğinde toplanan Para Politikaları Kurulu (PPK), faiz kararının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Peki, Faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Merkez Bankası faiz kararını yükseltecek mi, düşürecek mi?

Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı için oldukça kısa bir süre kaldı. Naci Ağbal'ın göreve gelişinin ardından iki faiz artırımına giden MB ardından da faizi sabit tutmuştu. Peki, 2021 Merkez Bankası faiz kararını yükseltecek mi, düşürecek mi?

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası'nın 2021 yılı Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre Mart ayı toplantısı 18 Mart 2021 günü saat 14:00'te gerçekleştirilecek

Naci Ağbal göreve geldikten sonra iki ay faiz artırımına gidilmiş Ocak 2021'de ise faiz aynı seviyede tutulmuştu. Şubat 2021 kararında ise Ocak ayında olduğu gibi faizlerin yüzde 17'de sabit tutulmasına karar verilmişti.

Mart ayında hangi kararın alınacağı ise 18 Mart 2021'de netleşmiş olacak.

NACİ AĞBAL HANGİ AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Mart 2021 döneminin faiz kararına yönelik sinyallerin verildiği açıklamada "Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

21 Ocak 202128 Ocak 2021
18 Şubat 202125 Şubat 2021
18 Mart 202125 Mart 2021
15 Nisan 202122 Nisan 2021
6 Mayıs 202111 Mayıs 2021
17 Haziran 202124 Haziran 2021
14 Temmuz 202128 Temmuz 2021
12 Ağustos 202119 Ağustos 2021
23 Eylül 202130 Eylül 2021
21 Ekim 202128 Ekim 2021
18 Kasım 202125 Kasım 2021
16 Aralık 202123 Aralık 2021
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