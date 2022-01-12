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Faiz kararı ne zaman? 2022 MB PPK toplantısı ne zaman yapılacak? Faiz indirimi olacak mı?

Faiz kararı ne zaman? 2022 MB PPK toplantısı ne zaman yapılacak? Faiz indirimi olacak mı?
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2022 yılına girmekle beraber yoğun bir ekonomi gündemi de herkesi beklemekte. 2022 PPK toplantısı ne zaman olacağı herkes tarafından merak konusu oldu. İlerleyen günlerde Türkiye ekonomisini neler bekliyor, Faiz kararı ne zaman? 2022 MB PPK toplantısı ne zaman yapılacak? Faiz indirimi olacak mı?

Faiz kararı ne zaman? 2022 MB PPK toplantısı ne zaman yapılacak? Faiz indirimi olacak mı? 2022 PPK toplantısı ne zaman olacağı herkes tarafından merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı hakkındaki araştırmalar son hızda devam ediyor. Merkez Bankası son toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında indirime gitmiştir. 2022 yılına girmekle beraber yoğun bir ekonomi gündemi de herkesi beklemekte. 2022 PPK toplantısı ne zaman olacağı herkes tarafından merak konusu oldu. 2022 PPK toplantısı ne zaman? Peki, 2022 PPK toplantısı ne zaman? Merkez Bankası toplantısı hangi ay gün olacak? 2022 PPK toplantısı hangi gün ve saat olacak?

2022 PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı hakkındaki araştırmalar son hızda devam ediyor. Merkez Bankası son toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında indirime gitmiştir. 2022 PPK toplantısı ne zaman olacağı herkes tarafından merak konusu oldu.

2022 yılına girmekle beraber yoğun bir ekonomi gündemi de herkesi beklemekte. 2022 PPK toplantısı ne zaman olacağı herkes tarafından merak konusu oldu. 2022 PPK toplantısı ne zaman?

TCMB'nin Ocak ayında gerçekleştireceği beklenen PPK toplantısı, 20 Ocak 2022 tarihinde yapılacaktır. Aynı gün saat 14:00'te faiz kararı açıklanması bekleniyor.

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