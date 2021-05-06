Faiz kararı açıklandı mı? Politika faiz puanı kaç oldu?
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Faiz kararı açıklandı mı? Politika faiz puanı kaç oldu?

Faiz kararı açıklandı mı? Politika faiz puanı kaç oldu?
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Faiz kararı açıklandı mı? TCMB politika faizi arttı mı, düştü mü? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün politika faizini açıkladı. Açıklama sonrası dolar ve euronun düşmesi nedeniyle Politika faizi kaç oldu? sorusu en çok araştırılan sorulardan biri oldu. Merkez Bankası PPK faiz kararı açıkladı! İşte detaylar...

Politika faizi kaç oldu? sorusuna dair detayları sizler için derledik. Yatırımcıların araştırdığı Merkez Bankası faiz kararlarına dair detayları sizler için derledik. Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı mı? TCMB politika faizi arttı mı, düştü mü?

FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Cumhuiyet Merkez Bankası Para Politika Kurulu Toplantısı faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklandı. Politika faizi sabit tutuldu ve yüzde 19 oldu.

POLİTİKA FAİZ PUANI KAÇ OLDU?

Merkez Bankası politika faizini piyasaların beklentisi doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit bıraktı.

2021 yılının 5. faiz kararı açıklandı. Buna göre, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi.

Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu
Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu
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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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