Faiz kararı açıklandı mı? Eylül faizi ne oldu? - Haberler
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Faiz kararı açıklandı mı? Eylül faizi ne oldu?

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Faiz kararı açıklandı mı? Eylül faizi ne oldu?

Her ay yapılan Merkez Bankası PPK toplantısı yaklaşırken Faiz kararı açıklandı mı? Eylül faizi ne oldu? sorularının yanıtları merak ediliyor. Eylül ayında yapılması beklenen Merkez Bankası PPK toplantısından çıkacak faiz kararlarını piyasalar yakından takip ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Faizler yükselecek mi, düşecek mi?

Faiz kararı açıklandı mı? Eylül faizi ne oldu? sorularının yanıtları araştırılıyor. Son toplantılarda faiz kararı, geçtiğimiz toplantılarda olduğu gibi sabit bırakılmıştı. Merkez Bankası'nın bu toplantısında alacağı faiz kararı, merakla bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını 23 Eylül Perşembe günü açıklayacak. Son kararlarda sabit seviyede bırakılan Merkez'in dolardaki düşüş sonrası faiz indirimine gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

TCMB AĞUSTOS AYI FAİZ KARARLARI

Merkez, haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi.

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının arkasından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı.

Merkez Bankası, önceki 4 toplantısında da beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit bırakmıştı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde enflasyon beklentisi sene sonu için yüzde 16,30, 12 ay sonrası için yüzde 12,48 ve 24 ay sonrası için yüzde 10,52 seviyesinde yer alıyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 14,1, 2022 yıl sonu için yüzde 7,8 seviyesinde yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı içerisinde tüketici fiyatlarını yıllık yüzde 18,95 olarak açıkladı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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