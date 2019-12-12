'Faiz indirimleri ile büyüme rakamları beklentileri aşabilir'
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indiriminin piyasa beklentilerine paralel gerçekleştiğini belirtti.
12.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:14
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indiriminin piyasa beklentilerine paralel gerçekleştiğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com