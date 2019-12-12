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'Faiz indirimleri ile büyüme rakamları beklentileri aşabilir'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indiriminin piyasa beklentilerine paralel gerçekleştiğini belirtti.

12.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:14
'Faiz indirimleri ile büyüme rakamları beklentileri aşabilir'

İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem , 'nın 200 baz puanlık faiz indiriminin piyasa beklentilerine paralel gerçekleştiğini belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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