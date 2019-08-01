Faiz indirimine startı Ziraat verdi!

TCMB'nin politika faizini yüzde 20'nin altına çekmesinin ardından gözler bankalara çevrilmişti. Faiz indiriminde ilk adımı, Ziraat Bankası attı. Banka; konut, tüketici ve ticari kredi faiz oranlarını düşürdü. Diğer bankaların da yeni faiz oranlarını kısa süre içinde duyurması bekleniyor.