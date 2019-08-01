Faiz indirimine startı Ziraat verdi!
TCMB'nin politika faizini yüzde 20'nin altına çekmesinin ardından gözler bankalara çevrilmişti.
TCMB'nin politika faizini yüzde 20'nin altına çekmesinin ardından gözler bankalara çevrilmişti. Faiz indiriminde ilk adımı, Ziraat Bankası attı. Banka; konut, tüketici ve ticari kredi faiz oranlarını düşürdü. Diğer bankaların da yeni faiz oranlarını kısa süre içinde duyurması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com
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