Faiz indirimine startı Ziraat verdi!

TCMB'nin politika faizini yüzde 20'nin altına çekmesinin ardından gözler bankalara çevrilmişti.

1.08.2019 11:26
Faiz indirimine startı Ziraat verdi!

TCMB'nin politika faizini yüzde 20'nin altına çekmesinin ardından gözler bankalara çevrilmişti. Faiz indiriminde ilk adımı, Ziraat Bankası attı. Banka; konut, tüketici ve ticari kredi faiz oranlarını düşürdü. Diğer bankaların da yeni faiz oranlarını kısa süre içinde duyurması bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et