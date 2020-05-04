Faiz indiriminden sonra kredi aramaları arttı
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Faiz indiriminden sonra kredi aramaları arttı

Faiz indiriminden sonra kredi aramaları arttı
04.05.2020 18:00 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:00

Koronavirüs salgınının ardından internetteki 'kredi' aramaları Nisan ayında bir önceki aya göre 2.5 kat arttı.

Koronavirüs salgınının ardından internetteki 'kredi' aramaları Nisan ayında bir önceki aya göre 2.5 kat arttı.

Merkez Bankası'nın 22 Nisan'da gerçekleştirdiği Para Politikaları Kurulu Toplantısı'ndan bir kez daha faiz indirimi kararı çıktı. Yapılan 100 bazlık indirim sonrası politika faizi yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e indi. Koronavirüs salgını ile birlikte tüketicilerden gelen erteleme taleplerinde de yeni başvurularda da artış oldu.

Özellikle ihtiyaç ve konut kredisindeki faiz indirimleri dikkat çekse de KOBİ ve taşıt kredilerinde de faiz indirimi yapıldı. Yapılan indirimler neticesinde konut kredisinde faiz oranı yüzde 0,69'a kadar düştü.

Kredi karşılaştırma ve başvuru platformu HangiKredi CEO'su Oray Durmazoğlu konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Koronavirüs salgınının ardından internetteki "kredi" aramaları Nisan ayında bir önceki aya göre 2.5 kat arttı. BDDK, bankaların kredi hacmini artırmak için aktif rasyosunda formül değişikliğine gitti. Buna göre bankaların tutturması gereken bir oran var. Farklı yöntemlerle bu oran yakalanabilse de bankaların bir kısmı politika faizinin düşmesinin de etkisiyle vadeli mevduat faiz oranını düşürme yoluna gitti. Bu durum ilerleyen süreçte kredi faiz oranlarının düşmesini sağlayıp bankaların kredi hacmini artıracak olsa da bankalar batık kredi oranlarını sıkı takip etmeye ve aksiyonlarını bu yönde de değerlendirmeye devam edecektir" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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