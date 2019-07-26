Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin piyasalara büyük rahatlama getireceğini, Türkiye'nin 11. Kalkınma Planında ortaya koyduğu hedeflere ulaşmasına aracılık edeceğini ifade etti.

Eskinazi, yaptığı açıklamada finansmana yüksek faizler nedeniyle erişimde reel sektörün sorunlar yaşadığını bildirdi.

Reel sektörde çarkların dönmesinin yavaşladığına işaret eden Eskinazi, "Bu durum, sanayi üretim rakamlarına da yansımıştı. Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile faiz oranları yüzde 20 bandının altına indiği için psikolojik bir rahatlama sağlandı. Piyasalar ilk dakikalarda negatif bir reaksiyon alsa da kısa sürede toparlandı. Bu faiz indiriminin devam etmesini ve önümüzdeki 1 yıllık süreçte faizlerin yüzde 10 bandına gelmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eskinazi, ağustos, eylül ve ekim aylarında enflasyon rakamlarının gerileyeceği, piyasaların canlanacağı ve ekonomik büyümenin tekrar artıya geçeceği bir ekonomik iklimin hayat bulacağına inandıklarını da aktardı.

11. Kalkınma Planı ile birlikte ihracata bugüne kadar hiçbir planda olmadığı kadar vurgu yapıldığına işaret eden Eskinazi, şunları kaydetti:

"TCMB Para Politikası Kurulu'nun çok kritik dönemde aldığı faiz indirim kararı, hedeflere ulaşmak için itici güç olacak. Faiz indirimi, Türkiye'yi 11. Kalkınma Planı hedeflerine ulaştıracak. İndiriminin toplumun tüm kesimlerine olumlu sonuçlar doğurmasını diliyorum."

Kaynak: AA