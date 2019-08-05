Faiz indirimi Sivas'ta emlak sektörünü hareketlendirdi

Sivas Emlak Müşavirleri ve Danışmanları Derneği (SEMDER) Başkanı Kerim Çayır, kamu bankalarının tutarı 500 bine kadar olan konut kredilerine yönelik faiz oranlarını, azami 180 ay vade için yüzde 1'in altına çekerek aylık yüzde 0,99'a indirmesini değerlendirdi.

Faiz indirim kararını emlakçı esnafı olarak uzun zamandır beklediklerini söyleyen Çayır, "Neredeyse 1 yıldır bu çağrıyı devlet yetkililerinden talep ettik. Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte birçok vatandaşımız talepte bulunarak ev aramaya girişti. Bu oranlar biraz daha düşmeli, mevduat faizlerinin de düşmesi gerekiyor" dedi.

"Sektör can çekişiyordu"

İndirim kararından önce faiz oranlarının çok yüksek olması nedeniyle konut satışlarının yok denecek seviyeye geldiğinin altını çizen Çayır, "Son açıklanan konut satış istatistiklerine göre ülke genelinde Haziran ayında 61 bin 355 konut satışı gerçekleştirildi. Haziranda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 33,26, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 geriledi. Sektörümüz çok zorda idi. Adeta can çekişiyordu" diye konuştu.

"Ev alacakların iyi değerlendirmesi gerekiyor"

Faiz indirim kararının kredi kullananlara sağladığı karı rakamlar üzerinden yola çıkarak anlatan Çayır, "Yüzde 0,99 ile 100 bin liralık bir konut kredisinde 10 yılda ödenecek olan 116 bin liralık faiz bedeli 71 bin liraya kadar iniyor. Bu da iki oran arasında 45 bin liralık faiz bedelinin cepte kalacağı anlamına geliyor. Beklentimiz 0,70 ama buna şükür deyip ev alacakların bu oranları iyi değerlendirmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Fırsatçıların karşısında olacağız"

Faiz indirim kararını fırsata çevirmek isteyenlere karşı teyakkuzda olacaklarını dile getiren Çayır, "Kredilerin düşmesiyle gerek mal sahipleri gerekse müteahhit firmaların yoğun talep karşısında fiyatları artırması halinde tekrardan eski günlere yeniden döneriz. Fırsatçıların karşısında olacağımızı ve eski fiyatlar ile yeni fiyatları takip ederek bu kişileri deşifre edeceğimizi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA