"Faiz indirimi ile yeni yatırımların önü açılacaktır"

26.10.2019 10:38

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Akgün Altuğ, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yapmış olduğu son faiz indirimini değerlendirdi.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun ekim ayı olağan toplantısında, yüzde 16,50 seviyesinde olan faiz oranı 250 baz puanlık bir indirimle yüzde 14'e düşürüldüğünü anımsattı.

Böylelikle gerçekleştirilen son 3 toplantıda 3 büyük faiz indirimi yapıldığını ve faizin 10 puan aşağıya çekilmiş olduğunu belirten Altuğ, "TCMB Para Politikası Kurulu, temmuz ayından bu yana toplamda bin baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirdi. Merkez Bankasının yaptığı faiz indirimleri yeni yatırımların önünü açarak üreticimizin rekabet edebilirliğini güçlendirecektir. Yüksek faizler nedeniyle askıya alınan birçok yatırım bu gelişme sayesinde hız kazanacaktır." ifadesini kullandı.

Altuğ, Merkez Bankasının gerçekleştirdiği faiz indirimlerinin ekonomi dünyasına hızlı yansımasını temenni ettiklerini bildirdi.

Kredi faizlerinin de bu ivmeyle hızlı düşüş göstermesi yönünde olup, bankacılık sektörünün üzerine düşen görevi yapmasını arzuladıklarını ifade eden Altuğ, şunları kaydetti:

"Yaşanan her faiz indirimi beklenenin üzerinde gerçekleşerek ekonomik gelişme ve yatırıma katkısı olacaktır. İş ve üretim dünyamızın yatırım ortamının düzenlenmesine yönelik atılan bu önemli faiz indiriminin devam ederek yatırımcılarımızın daha da destekleneceğine inanıyorum. İş ve üretim dünyası olarak üzerimize aldığımız sorumluluğun bilinci ile üretmeye ve var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA