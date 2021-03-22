Faiz düştü mü? Son dakika faizler düştü mü?

Merkez Bankası faiz oranı haberleri gündemde. Faiz düştü mü? Faizler düştü mü? Merkez Bankası faiz oranı kaç oldu, arttı mı, azaldı mı? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politika Kurulu Toplantısı faiz kararı geçen hafta saat 14.00'te açıklandı. Politika faizi 200 baz puan artırıldı ve yüzde 19 oldu.

FAİZLER DÜŞTÜ MÜ?

Türkiye Cumhuiyet Merkez Bankası Para Politika Kurulu Toplantısı faiz kararınıaçıklandı. Politika faizi 200 baz puan artırıldı ve yüzde 19 oldu.

Faiz oranları artarsa ne olur?

Faiz artırımı, enflasyonun yükselmesini durdurur. Faiz arttıkça piyasadaki talep azalır ve harcama eğilimi düşer. Çünkü meclis, bankalardan para talep ettiğinde yüksek faiz uygulanır. Bankalar da daha fazla para toplamak için daha yüksek faiz uygular ve müşterilerin daha çok para yatırması için faiz yükseltir.



Merkez Bankası faiz oranları ne anlama gelir?

Merkez bankaları bu faiz oranını belirleyerek iktisadi faaliyet ve fiyatlar genel seviyesini etkilemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle bu faiz oranına politika faiz oranı denilmektedir. Merkez Bankasının kullandığı politika faiz oranı, bir hafta vadeli repo işlemlerinde uygulanan faiz oranıdır.

