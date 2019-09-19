Faiz düştü, kredili konut satışlarında artış yaşandı

19.09.2019 17:05

Kamu bankalarının başlattığı kredi faizi indirimleriyle ağustosta konut satışları 7 ayın ardından ilk kez yükseldi. Böylece konut satışlarında 7 aydır devam eden gerileme terse döndü. Kamu bankaları öncülüğünde başlayan indirimlerle, konutta kredi faizi yüzde 1'in altına kadar çekildi. İpotekli konut satışlarıysa ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168 artarak 34 bin 148'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 30.9 olarak belirlendi. Yabancılara yapılan konut satışları ise, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.8 azalarak 3 bin 604 oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA