Faiz arttı mı, düştü mü? Dolar rekor kırdı mı? Merkez Bankası faiz kararı son dakika!

Politika faizi ne kadar? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Faiz arttı mı, düştü mü? Dolar rekor kırdı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı yapılan toplantısı sonrası belli olacak. Ağustos ayı toplantısında faizi sabit bırakma kararı alan Merkez Bankası, Eylül ayı toplantısında yeni faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ardından faiz kararı kamuoyuyla paylaştı. Merkez Bankası faiz kararı son dakika! Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTTI MI?

Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Uzun bir süredir faizi sabit bırakan Merkez, bu sefer şaşırtarak 100 baz puanlık bir indirime gitti. Böylece politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18'e düşürüldü.

Haberler.com - Gündem