Faiz arttı mı, düştü mü? Dolar rekor kırdı mı? Merkez Bankası faiz kararı son dakika! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Faiz arttı mı, düştü mü? Dolar rekor kırdı mı? Merkez Bankası faiz kararı son dakika!

Haberler.com - Haberler | Gündem
Faiz arttı mı, düştü mü? Dolar rekor kırdı mı? Merkez Bankası faiz kararı son dakika!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısı 23 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek. Merkez Bankası faiz kararını saat kaçta açıklayacak? Faizler düşecek mi? sorularının yanıtları bu kapsamda araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), faizle ilgili yeni kararını bugün açıklayacak. Merkez Bankası faiz açıklaması son dakika! Politika faizi ne kadar?

Politika faizi ne kadar? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Faiz arttı mı, düştü mü? Dolar rekor kırdı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı yapılan toplantısı sonrası belli olacak. Ağustos ayı toplantısında faizi sabit bırakma kararı alan Merkez Bankası, Eylül ayı toplantısında yeni faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ardından faiz kararı kamuoyuyla paylaştı. Merkez Bankası faiz kararı son dakika! Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTTI MI?

Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Uzun bir süredir faizi sabit bırakan Merkez, bu sefer şaşırtarak 100 baz puanlık bir indirime gitti. Böylece politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18'e düşürüldü.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Şentop Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Buray
Spor Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Kerem Aktürkoğlu Selçuk Bayraktar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Faiz arttı mı, düştü mü? Dolar rekor kırdı mı? Merkez Bankası faiz kararı son dakika! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:53:50. #1.12#