Merkez Bankası'nın Faiz Artışından Sonra Dolar ve Euro Güne Sakin Başladı

Merkez Bankası'nın dün akşam yaptığı 3 puanlık faiz artışının ardından düşüşe geçen dolar bugüne sakin başladı. Dolar kuru sabah saat 08.00 itibariyle 4.69 TL seviyelerinde bulunuyor. Euro ise 5.51 TL seviyelerinden el değiştiriyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIŞINA GİTTİ

Merkez Bankası (TCMB) son günlerde dolar/TL'deki hızlı değer kaybı ardından dün akşam Para Politikası Kurulu'nu (PPK) olağanüstü toplayarak geç likidite penceresi borç verme faiz oranı 300 baz puan artışla yüzde 16.5'e yükseltti.

PPK açıklamasında, "Yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükseliş genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir" görüşüne yer verildi.

DOLAR VE EURO BUGÜN SAKİN SEYREDİYOR

Kararın ardından TL sert değer kazandı. Dün gün içinde 4.90 TL'nin üzerinden dönen dolar kuru, kararın ardından 4.69 TL seviyelerine kadar geriledi.

Bugüne bakıldığında ise sakin bir seyrin hakim olduğu görülüyor. Dolar kuru 4.57-4.58 TL bandında hareket ederken, euro 5.51 TL seviyelerinden el değiştiriyor.

DOLARDAKİ DÜŞÜŞ SÜREBİLİR

İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, "Son günlerde TL'de görülen güçlü değer kaybı nedeniyle TCMB'nin 7 Haziran toplantısı öncesinde olağanüstü toplantı yaparak faizleri arttırması tüm piyasa oyuncuları tarafından bekleniyordu. Beklentimiz GLP fonlama faizinde 200 baz puanlık artış yönündeydi. Öngörümüzün üzerindeki artış ile birlikte Türkiye gelişmekte olan ülke emsalleri arasında en yüksek reel politika faizi veren ülke konumuna geldi" dedi ve ekledi:

"Bu durumun başta kur üzerinde olumlu etkileri olacaktır. Nitekim karar sonrası dolar/TL 4.85 seviyelerinden 4.56'ya kadar geriledi. İlk düşüş kadar sert bir tepki görülmeyebilir ancak dolar/TL'deki düşüşün piyasa açılışında devam etmesini bekliyoruz."

"FAİZ ARTIŞINDA SADELEŞME OLACAKTIR"

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı son dönemde yaşananların geçmiş dönemde de defalarca yaşandığını ve sonucun hep aynı olduğunu ifade ederek, yüksek cari açık veren bir ülkenin Merkez Bankası olarak piyasayı ikna edecek faiz artışını yapmak durumunda kaldığını söyledi.

300 baz puanlık artışın kuru sakinleştirebileceğini ve dolar/TL'nin 4,50'ye doğru gevşeyebileceğini dile getiren Kanlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak bu noktada kritik bir husus, politika tarafından bu faiz artışının ardından menfi yorumlarda bulunmaması olacaktır. Faiz artışının ardından, önümüzdeki dönemde faiz politikasında sadeleşme de gündeme gelecektir. Nitekim hem hükümet kanadının hem de TCMB kanadının bu konuya olumlu yaklaştığını düşünüyorum. Ancak, bu hamle, seçimin ve piyasaların sakinleşmesinin ardından gelecektir diye düşünüyorum."

ŞİMŞEK'TEN DESTEK AÇIKLAMASI

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, para politikasının güvenilirliğini yeniden inşa etmek ve yatırımcının güvenini kazanmanın zamanının geldiğini söyledi.

Şimşek, Twitter'dan yayınladığı mesajda şunları vurguladı:

"Hükümet cari açığı ve Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele çabalarına yardımcı olmak için mali disipline ve yapısal reformları hızlandırmaya bağlıdır.

Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikası Kurulu üyeleri Lira'daki değer kaybını durdurmak ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekenleri yapmaları konusunda tam desteğime sahiptir. Türkiye'nin makroekonomik sorunlarının hiçbiri aşılamaz değildir. Geçmişte bu sorunları çözdük, yeniden çözebiliriz."