Faiz açıklaması ne zaman aralık? Türkiye Merkez Bankası ve FED faiz kararı tarihleri ne zaman? sorularına yanıt aranıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ AÇIKLAMASI NE ZAMAN ARALIK?



Aralık ayı faiz kararı toplantısı, 16 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Toplantı kararı, aynı gün 14.00'da yayımlanacak.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD Merkez Bankası (FED), toplantısı 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararı 14 Aralık saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

FED'in temmuzdan sonra faiz artırımına gidebileceği ön görüsünde bulunan analistler, FED'in salgın döneminde devreye aldığı destekleyici para politikalarında ilk geri adımı tahvil alımlarının azaltılması yoluyla attığını, makroekonomik verilerin de pozitif geldiğini belirtti.

#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

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