Faiz açıklaması ne zaman aralık? Türkiye Merkez Bankası ve FED faiz kararı tarihleri
Merkez Bankası ve FED, Aralık ayında yılın son faiz toplantısını gerçekleştirecek. Merakla beklenen iki banka da son toplantısını kasım ayında gerçekleştirildi ve karar aynı gün içerisinde açıklandı. Faiz açıklaması ne zaman aralık? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman?
Faiz açıklaması ne zaman aralık? Türkiye Merkez Bankası ve FED faiz kararı tarihleri ne zaman? sorularına yanıt aranıyor.
Aralık ayı faiz kararı toplantısı, 16 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Toplantı kararı, aynı gün 14.00'da yayımlanacak.
ABD Merkez Bankası (FED), toplantısı 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararı 14 Aralık saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.
FED'in temmuzdan sonra faiz artırımına gidebileceği ön görüsünde bulunan analistler, FED'in salgın döneminde devreye aldığı destekleyici para politikalarında ilk geri adımı tahvil alımlarının azaltılması yoluyla attığını, makroekonomik verilerin de pozitif geldiğini belirtti.
#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz?— Haberler (@Haberler) December 13, 2021
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