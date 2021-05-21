Faili meçhul cinayet 4 yıl sonra aydınlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Faili meçhul cinayet 4 yıl sonra aydınlatıldı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Haberler | 3. Sayfa

Faili meçhul cinayet 4 yıl sonra aydınlatıldı İskenderun ilçesinde 2017'de kaybolan 37 yaşındaki Nilgün Şimşek'in eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 Nisan 2017 tarihinde kaybolan 37 yaşındaki Nilgün Şimşek'in eşi Mustafa Şimşek tarafından öldürüldüğü...

Faili meçhul cinayet 4 yıl sonra aydınlatıldı

İskenderun ilçesinde 2017'de kaybolan 37 yaşındaki Nilgün Şimşek'in eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 Nisan 2017 tarihinde kaybolan 37 yaşındaki Nilgün Şimşek'in eşi Mustafa Şimşek tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

4 Nisan 2017 tarihinde kaybolan 37 yaşındaki, kızları Nilgün Şimşek'in başına ne geldiği sorusuna yanıt aramak için 30 Ekim 2019 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurmuştu. Günlerce araştırılan şüpheli dosyada, kayıp Nilgün Şimşek'in eşi Mustafa Şimşek tarafından öldürüldüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Programın ardından çalışma başlatan İskenderun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, programda ortaya konulan delil ve tespitleri değerlendirmeye aldı. Günlerce işlenen konunun program kayıtlarını deşifre edip tape haline getiren polis ekipleri, röportaj veren tanıkları ifadeye çağırarak şahısların bildiklerini bir kez daha kayda geçirdi.

Delil ve tespitlerle İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş yönetimindeki Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş bir dosya hazırladı. Bu dosyayı dün İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sunan ekipler, davanın seyrini değiştirdi. Mahkeme, dava kapsamında daha önce 22 ay cezaevinde kalan Mustafa Şimşek'in tutuklanmasına karar verdi. Şimşek, olayın üzerinden geçen 4 yılın ardından tutuklanarak İskenderun T Tipi Cezaevine gönderildi.

Faili meçhul cinayet 4 yıl sonra aydınlatıldı
Faili meçhul cinayet 4 yıl sonra aydınlatıldı
Faili meçhul cinayet 4 yıl sonra aydınlatıldı
Faili meçhul cinayet 4 yıl sonra aydınlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher

Cinayet işleyen nişanlı çiftten 'sarkıntılık yaptı' savunması
Cinayet işleyen nişanlı çiftten 'sarkıntılık yaptı' savunması
45 yaşındaki sapığın istismar ettiği 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı
45 yaşındaki sapığın istismar ettiği 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı
Fırtına Ayvalık'ı esir aldı, 20 tekne battı! Dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize böyle düştü
Fırtına Ayvalık'ı esir aldı, 20 tekne battı! Dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize böyle düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Deniz Çakır Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Adem Büyük Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Faili meçhul cinayet 4 yıl sonra aydınlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 18:18:25. #1.13#

title